المؤرخ التونسي عبد اللطيف الحنّاشي لـ«القدس العربي»: العرب أخطأوا في عدم تبني مبادرة بورقيبة حول فلسطين… وطوفان الأقصى كشف «النفاق الغربي»

تونس – «القدس العربي»: قال المؤرخ والمحلل السياسي التونسي د. عبد اللطيف الحنّاشي، إن العرب أخطأوا في عدم تبني المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة عام 1965 (وأعاد طرحها عام 1973) لحل الصراع العربي الفلسطيني، لكنه أكد في المقابل أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتقبل بوجود دولة فلسطينية، وفق نص المبادرة.

وتنص المبادرة التي طرحها بورقيبة على أن تقبل إسرائيل بمبدأ تقسيم فلسطين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وترسيم الحدود بين الدول العربية وإسرائيل من خلال المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الفلسطينية التي اقترحتها المبادرة تبلغ مساحتها 11 ألف كم، أي 42 في المئة من الأراضي الفلسطينية (حوالي ضعف المساحة الحالية)، وتضم الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح (بما في ذلك قطاع غزة)، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

وقال الحناشي في حوار خاص مع “القدس العربي”: “يجب وضع مبادرة بورقيبة في إطارها التاريخي، فالفلسطينيون عام 1948 وبقيادة الحاج أمين الحسيني شكلوا حكومة وطنية فلسطينية، ما يعني أنهم تفاعلوا إيجابياً مع القرار 181، غير أن الجامعة العربية رفضت ذلك. كما أن العرب عام 1949 قبلوا برسم الحدود بينهم وبين الكيان الصهيوني -وأقصد هنا بلدان الطوق- يعني حدث رسم الحدود، وهذا يعني اعترافاً بوجود الكيان الصهيوني، كما أن غزة كانت تحت السلطة المصرية، والضفة الغربية كانت تحت سلطة المملكة الأردنية، في ذلك الوقت”.

وأضاف: “لذا، عندما تحدث بورقيبة عن الاعتراف بالقرار 181 كان مستنداً إلى هذه الحقائق التي ذكرتها، كما أن القضية الفلسطينية كانت حينها منسية ولا أحد يذكرها، وهو بحكم تجربته ووجوده في الغرب وعلاقاته الواسعة، يعرف أن موازين القوى كانت لصالح الدول الغربية، باعتبار أنها هي التي خلقت هذا الكيان، ولذلك أراد إحراج الكيان الصهيوني لأنه يعرف ضمنياً أنه لا يعترف بقرار 181 إلا فيما يتعلق بالجزء الذي يناسبه (وفق ما قال بورقيبة حينها)”.

وتابع بالقول: “النقطة الثانية والأهم هي أن بورقيبة لم يطالب فقط بالاعتراف بالكيان الصهيوني، بل طالب أيضاً بالاعتراف بكيان فلسطيني سيوفر للفلسطينيين المقاومة والقيام بحرب العصابات، ويستند في ذلك إلى تجربته هو وفق نظرية “خذ وطالب” (سياسة المراحل التي منحت تونس استقلالها عن فرنسا)، ويستند كذلك إلى الثورة الجزائرية التي وجدت قاعدة آمنة بعد استقلال تونس والمغرب واستقلال ليبيا سنة 1951 ونجاح ثورة عبد الناصر سنة 1952 (ثورة الضباط الأحرار)، وكان يقول إن هذا الأمر سيوفر للفلسطينيين قاعدة آمنة للثورة، لوصول الإمدادات التي يحتاجها الفدائيون آنذاك”.

وأشار الحناشي إلى أن “هناك جزءاً كبيراً من الفلسطينيين كان يعتقد أن بورقيبة كان صائباً، باعتبار أنه لأول مرة ستكون هناك قاعدة آمنة للثورة تتمثل في غزة، والضفة ومنهما تنطلق حرب التحرير الشعبية”.

لكنه أكد أن بورقيبة كان لديه شبه يقين بأن إسرائيل لن تقبل بوجود دولة فلسطينية، كما أن “من دفعه للإدلاء بهذا الخطاب -وأقصد الولايات المتحدة الأمريكية- تخلى عنه. ولكن بورقيبة كان يشعر أنه يخدم القضية الفلسطينية، وهو كان يؤمن بأن طرح مثل هذه المبادرة سوف يحرج الكيان الصهيوني وسوف يضع القضية الفلسطينية على السطح بعد أن طواها النسيان منذ 1948”.

هبة شعبية

وأوضح بقوله: “من يدرس النظرية الصهيونية يعرف أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعترف بدولة فلسطينية ذات سيادة (لها جيش وأمن ومطار) وهذا ما يصرح به الآن بنيامين نتنياهو وغيره من زعماء اليمين المتطرف. وحتى ما تم الاتفاق عليه في أوسلو تم توظيفه لصالح المشروع الصهيوني، فـ “إسرائيل” تريد حكومة منزوعة السلاح وقيادات وأجهزة تخدم مصالحها، وهذا ما أكده جو بايدن أيضاً مؤخّراً. أي أنهم يريدون دولة فلسطينية منزوعة السلاح وخاضعة للكيان الصهيوني، ولذلك أقول إن مبادرة بورقيبة لو تم تطبيقها كان الوضع الفلسطيني أفضل بكثير مما هو عليه الآن”.

واعتبر الحناشي أن الحرب المتواصلة في قطاع غزة ساهمت في إعادة القضية الفلسطينية إلى المسرح الدولي من جديد، فـ”منذ اتفاقية أوسلو 1993 بدأ العالم ينظر للقضية الفلسطينية بشكل مختلف، على أساس أن هناك دولة -كما أقرت الاتفاقية نظرياً- ولم تعد هناك حركة تحرر تناضل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه، ولكن هذا كله انتهى الآن بعد عملية طوفان الأقصى، حيث انطلقت هبة شعبية عالمية للتضامن مع القضية الفلسطينية، تجاوزت حركات التضامن التي سادت في السبعينيات تجاه القضية الفيتنامية وغيرها من حركات التحرر”.

كما أشاد بـ”إبداع المقاومة التي اخترعت وسائل نضالية جديدة وتمكنت من قهر العدو الصهيوني الذي كان يفتخر بقوته العسكرية والاستخباراتية واعتماد جيشه على التكنولوجيا، ولكن الواقع أثبت أن هذا الكيان يعاني هشاشة كبيرة في الداخل، ويعيش تناقضات عميقة على المستوى الاجتماعي والسياسي، وبالإمكان قهره والانتصار عليه إذا توفرت الإرادة السياسية الفلسطينية والعربية الشعبية والرسمية، رغم أن المقاومة الفلسطينية لم تجد مساندة حقيقية من قبل الدول العربية وخاصة دول الطوق”.

وفسر الحناشي التباين في الموقف الرسمي والشعبي داخل فلسطين من عملية طوفان الأقصى، بالقول: “هذا التباين برز وتوسع وتمدد على المستوى السياسي والتنظيمي منذ اتفاقية أوسلو التي كانت مقيدة لكل حركات المقاومة والتحرر الوطني، باعتبار أنه أصبح لدينا دولة، ولكنها في الواقع ليست دولة بل سلطة تعمل وتنفذ قرارات دولة الاحتلال، كما أن أوسلو هي التي ساعدت على توسع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، لذا هناك شرخ على المستوى التنظيمي بدأ بعد انتخابات 2005 و2007 بين قوى ترغب بالمقاومة لاسترجاع الحقوق وسلطة تعمل في إطار اتفاقية أوسلو التي لم ولن تطبق في الواقع لأنه لم تساندها مقاومة حقيقية تكون رافدة في تحقيق ما جاء في الاتفاقية حرفياً، ولذلك وقف وتضامن الشارع الفلسطيني ككل، سواء في غزة أو الضفة أو أراضي 48 أو الشتات مع المقاومة الفلسطينية، مع اختلاف وتنوع مسمياتها وإمكانياتها”.

وقسم الحناشي مواقف الدول العربية من عملية طوفان الأقصى إلى ثلاثة أنواع، فـ”هناك الدول المطبعة التي تعتبر أن ما حدث هو تعدٍ على “دولة ذات سيادة”، وتحمّل المسؤولية للمقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس، وهنا يمكن أن نتحدث أيضاً عن البعد الأيديولوجي، فهذه الدول المطبعة لديها مشكلة أيضاً مع حماس باعتبار مرجعيتها الأيديولوجية كحركة إسلامية. وهناك دول غير مطبعة، ولكنها “ملتزمة” بالقرارات الدولية وأوسلو، وكان موقفها السياسي ضمنياً مع حماس حيث قدمت المساعدات ورفدت المقاومة بتأييد سياسي على الأقل. وهناك دول لا يتجاوز عددها ثلاثة كانت مع المقاومة بشكل حقيقي وصريح، ولكنها بعيدة عن منطقة الصراع، وإمكانياتها لا تسمح بأن تكون طرفاً فاعلاً على الأرض”.

نفاق غربي

كما اعتبر الحناشي أن من إيجابيات معركة طوفان الأقصى أنها “بيّنت نفاق وازدواجية المعايير لدى الدول الغربية تجاه القضايا الدولية وخاصة التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولكن هذا أمر معروف ومحسوم، نتيجة ارتباط المشروع الصهيوني منذ بداياته بمشاريع السيطرة الإمبريالية على الوطن العربي بشكل عام، وهذا ما مكن الكيان من استثمار الدعم الخارجي المادي والسياسي والإعلامي بشكل كبير، وبالتالي فدارس القضية الفلسطينية والصهيونية لن يتفاجأ بمثل هذه المواقف الغربية”. وأوضح أكثر بقوله: “هذه المعركة عرّت ازدواجية المواقف ولا أخلاقية السياسة الغربية تجاه قضايا رئيسية وأساسية ذات طابع إنساني، فمعركة غزة ليست حرباً بين دولتين، بل بين مقاومة وسلطة احتلال ترتكب مجازر يومية، ومع ذلك واصلت الدول الغربية دعمها للاحتلال لأنها تتحرك وفق مصالحها فقط، وخاصة أن هذا الكيان مرتبط بها ويخدم مصالحها في المنطقة، ولذلك لا نستغرب عندما يقول بايدن: أنا صهيوني، ويقول وزير خارجية: جئت إلى هنا كيهودي”.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكنها لم تدعُ لوقف إطلاق النار في غزة. وجاء القرار بناء على شكوى تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال.

وعلق الحناشي بالقول: “بالرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية فيه نوع من الإيجابية، فلأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية وقيام الكيان الصهيوني يصدر مثل هذا البيان، ولكن لم يكن كافياً ولم يتفاعل مع الواقع الحقيقي، بدا وكأنه أقرّ بعدم حدوث إبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا مجانب للواقع، فما حصل هو فعلاً إبادة حقيقة. ولكن للأسف، نجد نوعاً من الانحياز الضمني لجزء من أعضاء هذه المحكمة بما يتوافق مع التوازنات الدولية وخاصة الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية”.

نقطة لم تتم إثارتها

وأضاف: “وهناك نقطة لم تتم إثارتها، فعندما نقرأ هذا القرار يتبين وكأن المقاومة هي التي اعتدت وتجاوزت دولة ذات سيادة، في حين تم التغاضي عن أن هذه “الدولة” هي دولة محتلة وقامت منذ 18 سنة بحصار واسع على سكان غزة الذين يتجاوز عددهم المليونين، ولكن برغم كل ذلك نقول: نأمل أن يتم تفعيل جزء من هذا القرار في مجلس الأمن، وقد يساعد تحرّك بعض الدول في هذا اتجاه إقرار وقف إطلاق النار في القريب العاجل”.

وحول دعوة البعض إلى حل الجامعة العربية بسبب موقفها “المخزي” من حرب غزة، قال الحناشي :”الجامعة العربية انتهى دورها منذ زمن بعيد، بل إنها منذ تأسيسها لم يكن لها دور حاسم إلا في فترة الخمسينيات والستينيات، فهي جزء من النظام الرسمي العربي المختل، ونستطيع القول إنها تتفاعل مع المصالح الغربية ومصالح الإمبريالية، ومصالح الدول العربية النافذة المرتبطة بها، ولذلك فأي وظيفة تقوم بها الجامعة العربية كمنظمة إقليمية هي تكريس الأوضاع الراهنة، كما أن تفاعلها مع قضايا الشعوب وخاصة القضية الفلسطينية، لا يتناغم مع مبادئها وأهدافها، رغم أنها قضية شعب محتل وحركة تحرر وطني، ومن المفروض أن تساندها الجامعة العربية وتتفاعل مع طموحات كل العرب”.

وأضاف: “لا أوافق على مقترح البعض إيجاد شكل تنظيمي آخر لأنه سيكون نسخة مطابقة للأصل لأداء وسلوك ومواقف الجامعة العربية، وخاصة أنه سيتفاعل مع الخريطة السياسية للأنظمة لأنها هي الممولة والنافذة في توجيه القرارات لأي منظمة بديلة لن تكون إلا نسخة مطابقة للأصل، كما ذكرت”.