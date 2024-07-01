المؤسسة القطرية للإعلام تحصد 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

الدوحة ـ «القدس العربي»: فازت المؤسسةُ القطريةُ للإعلام بـ 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي اختتمت فعالياته في العاصمة التونسيّة، 4 منها في المُسابقة الرسميّة، و3 جوائز في مُسابقة التبادل البرامجي الإذاعي والتلفزيوني.

وفي المُسابقة الرسميّة فاز تلفزيون قطر بجائزتين، الأولى ضمن صنف البرامج الثقافيّة والعلميّة عن برنامج «إتقان» كما نال الجائزة الثانية ضمن صنف الأفلام والبرامج الوثائقيّة الخاصّة بالقضية الفلسطينيّة عن بَرنامج «غزة تحت القصف».

وتُوّجت إذاعة قطر بذهبيتين، عن برنامج «حلم الشابة عربية» الذي حصد الجائزة الأولى عن فئة البرامج الثقافيّة، كما حصل برنامج «خارج نطاق الخدمة» على الجائزة الأولى عن فئة برامج الأطفال.

وحصل تلفزيون قطر على الجائزة الأولى عن الفيلم الوثائقي «المتاحف في قطر» الذي رصد ما تتمتع به قطر من متاحف مُميّزة، كما حصد الجائزة الثانية عن برامج التبادل البرامجي لعام 2023، وذلك في إطار مُسابقات التبادل للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، كما حصلت إذاعة قطر على الجائزة الثانية عن فئة برامج «من أعلام العرب» لبرنامج «في صومعة عالم».

وشاركَ في المهرجان مُمثلون عن الهيئات الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربيّة من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، ومُمثلون عن شركات الإنتاج العربيّة الخاصّة ووكالات الأنباء العربيّة والعالميّة.

وتمَّ تتويجُ الفائزين في حفل الختام، الذي شهد عرض «روح العرب» للأوركسترا السيمفوني العربي على مسرح الأوبرا في تونس، بمُشاركة مجموعةٍ من الفنانين والموسيقيين من 11 بلدًا عربيًا، بقيادة المايسترو المصري جورج قلتة.

وشهد المهرجان الذي أُقيم بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسيّة ومؤسستي التلفزيون والإذاعة التونسيتين والمؤسسة العربيّة للاتصالات الفضائيّة، تكريم عدد من الشخصيات الإعلاميّة في الوطن العربي، وشارك في مُسابقاته 147 عملًا، منها 108 في المُسابقة الرئيسية و39 في المُسابقة الموازية.

ويهدفُ المِهرجانُ الذي يُقام سنويًا إلى تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مُستواه على النحو الذي يُلبّي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المُبتكرة والجادّة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعيّة العربيّة في هذا المَيدان.