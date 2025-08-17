المؤسسة المشاركة لبالستاين أكشن: الحكومة البريطانية تتعمد التضليل لتبرير حظر الحركة غير المتناسب

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “أوبزيرفر” مقالة للمؤسسة المشاركة لمنظمة بالستاين أكشن، هدى عموري، قالت فيها إن تصنيف حركة العمل المدني السلمية كمنظمة إرهابية في بريطانيا لم يكن متناسبا وترك آثارا مخيفة. وجاءت مقالة عموري ضمن محور خاص خصصته الصحيفة الأسبوعية عن تداعيات اعتبار بالستاين أكشن منظمة إرهابية بناء على قانون الإرهاب الصادر عام 2000، وجاء في المقال: “في الشهر الماضي، حصلت على إذن من المحكمة العليا للطعن قانونيا في حظر بالستاين أكشن. وقال القاضي إن الحظر غير قانوني على أساس أنه لا يتناسب مع الحق في حرية التعبير والاحتجاج، وإن وزيرة الداخلية لم تستشر بالستاين أكشن أو أي منظمة حقوقية”.

وكما جادل محامو الدفاع عن عموري، فقد كان للحظر تأثير مخيف على آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

ومن الأمثلة على ذلك اعتقال مدير مدرسة سابق لعرضه رسما كاريكاتوريا لمجلة “برايفت آي” الساخرة واتهام الشرطة للمتظاهرة لورا مورتون بارتكاب جريمة إرهابية محتملة لرفعها علم فلسطين ولافتة كتب عليها “الحرية لغزة”. وحتى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوافق على أن الحظر “غير متناسب وغير ضروري”.

وأضافت أن تأثير ذلك على حرية التعبير واضح “حتى وأنا أكتب هذه المقالة. فالحرية التي منحت للرد على ادعاءات وزيرة الداخلية أقل مما منح لها لتقديمها. إن قرارها بالحظر يمنحها درجة أعلى من التحكم في السرد، حيث ستتردد العديد من الصحف، لأسباب قانونية، في نشر مقال قد يجعل القراء متعاطفين مع أهداف منظمة بالستاين أكشن. لذا، كل ما يسمح لي بقوله في هذا الشأن موجود في إفادتي الأولى كشاهد. ولكن يجب أن أفعل هذا على الأقل. من المهم أن يفهم القراء قضيتنا”. و”كما أوضحت للمحكمة، فإن منظمة بالستاين أكشن “تتخذ إجراءات مباشرة ضد تجارة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا” ونحن “نضع أجسادنا في طريق آلة عسكرية ترتكب إبادة جماعية”. و”في رأيي كانت الحملة فعالة، لذا أعتقد أن شركات الأسلحة والسفارة الإسرائيلية ضغطت بشدة على الوزراء والشرطة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمة بالستاين أكشن”.

إلا أن تصنيف جماعة عمل محلية كإرهابية أثار الغضب، واعتقل حتى الآن حتى الآن، أكثر من 700 شخص بموجب قانون الإرهاب لحملهم لافتات، في حين تتزايد المعارضة للحظر من مختلف الأطياف السياسية. و”لحفظ ماء الوجه، يبدو لي أن الحكومة لجأت إلى حملة تشويه. فبدلا من الاكتفاء برفع القضية أمام المحاكم، تحاول الحكومة أيضا مناقشتها في وسائل الإعلام، حيث تستبدل الحقائق الثابتة بالتصريحات المقتضبة”.

وتقول عموري إن أحدث المزاعم هي وجود أدلة عن خطط وأفكار “مقلقة”. ولم تقدم يوفيت كوبر أي دليل بهذا الشأن في المحكمة قبل “جلسة الإذن” للطعن في الحظر، بل أطلقت هذه الادعاءات على التلفزيون. هذه الادعاءات لا تدعمها التقييمات الأمنية التي كشفت عنها وزارتها، ولا تتطابق مع الحقائق. وقد صدر تقييم حظر منظمة “بالستاين أكشن” في آذار/ مارس 2025، لكن يبدو أن كوبر أجلت الحظر حتى اللحظة الأكثر ملاءمة سياسيا. وتتساءل عموري أنه لو كانت هناك “خطط مقلقة” ومخاوف جدية تتعلق بالأمن القومي، فلماذا الانتظار أربعة أشهر؟

وحتى رئيس الوزراء كير ستارمر شارك في النقاش، مشيرا إلى شركات “مملوكة لليهود”. ويبدو أن النية كانت التلميح إلى أن منظمة “بالستاين أكشن” معادية للسامية. مع أن المنظمة استهدفت في الواقع، الشركات المرتبطة بأكبر منتج للأسلحة في إسرائيل، بغض النظر عن هويات مالكيها. وهذه الحقيقة معروفة للحكومة، ومع ذلك فهم يواصلون استخدام سلاح معاداة السامية، كما تقول عموري.

وتعلق قائلة: “أعتقد أن الهدف من تصريحات الحكومة هو تضليل الرأي العام والبرلمان عمدا. وقد حظرت المجموعة بسبب “إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات لهدف سياسي”، وليس بسبب العنصرية أو مزاعم العنف ضد الناس. ومن الخطأ الادعاء بأن المنظمة كانت لديها نية عنف ضد الناس. وتشير تقييمات وزيرة الداخلية الأمنية إلى أن مجموعة العمل المباشر لم تدع إلى العنف ولم تشكل تهديدا للحياة”.

وتقول عموري إن محاولة كوبر تبرير قرارها عبر تضليل الرأي العام تظهر خطأ سياسيا فادحا ارتكبته. و”ستوصم مسيرتها السياسية بأشد هجوم على حرياتنا المدنية منذ جيل”.