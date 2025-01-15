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المؤلف البريطاني الأكثر مبيعاً نيل جيمان ينفي تورطه في ممارسة الجنس قسراً مع عدد من النساء

15 - يناير - 2025

الكاتب البريطاني نيل جيمان في بورتلاند بولاية أوريجون. في 5 فبراير 2009. رويترز

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ملبورن: أصدر المؤلف البريطاني الأكثر مبيعاً، نيل جيمان، بياناً، اليوم الأربعاء، ينفي فيه تورطه في ممارسة الجنس مع أخريات بشكل قسري، وذلك بعد أن نقلت إحدى المجلات، هذا الأسبوع، مزاعم عن عدد من النساء، اتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن.

وجاء بيان مؤلف سلسلة كتب “ذا ساندمان” المصورة، ورواية “أميريكان جودز”، الذي يبلغ من العمر 64 عاماً، رداً على ما ورد في مقال نشر بمجلة تصدر في نيويورك، بشأن تفاصيل ما زعمته ثماني نساء بقيامه بالاعتداء عليهن والإساءة لهن وإكراههن.

وكان قد تم بث مزاعم أربع من بين النساء الثمانية، في يوليو/تموز الماضي، في بودكاست “تورتويز ميديا”.

وقال جيمان إنه شاهد، “بحالة من الرعب والذهول”، قصصاً بشأنه انتشرت على الإنترنت لعدة أشهر.

ويتعلق معظم مزاعم النساء بمناسبات بينما كان جيمان في الأربعينيات من عمره، أو أكبر، وكان يعيش آنذاك متنقلاً بين الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا.

(أ ب)

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