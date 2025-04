المؤلف البريطاني الأكثر مبيعاً نيل جيمان ينفي تورطه في ممارسة الجنس قسراً مع عدد من النساء

ملبورن: أصدر المؤلف البريطاني الأكثر مبيعاً، نيل جيمان، بياناً، اليوم الأربعاء، ينفي فيه تورطه في ممارسة الجنس مع أخريات بشكل قسري، وذلك بعد أن نقلت إحدى المجلات، هذا الأسبوع، مزاعم عن عدد من النساء، اتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن.

وجاء بيان مؤلف سلسلة كتب “ذا ساندمان” المصورة، ورواية “أميريكان جودز”، الذي يبلغ من العمر 64 عاماً، رداً على ما ورد في مقال نشر بمجلة تصدر في نيويورك، بشأن تفاصيل ما زعمته ثماني نساء بقيامه بالاعتداء عليهن والإساءة لهن وإكراههن.

Editor’s note: This story contains content that readers may find disturbing, including graphic allegations of sexual assault.

Last summer, a British podcast broke the news that multiple women had accused Neil Gaiman, the acclaimed British fantasist and author of ‘The Sandman’’… pic.twitter.com/r8ddoek55m

— New York Magazine (@NYMag) January 13, 2025