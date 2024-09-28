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المئات من أتباع الأحزاب الشيعية يتظاهرون في العراق للتنديد باغتيال نصر الله- (فيديو)

منذ 49 دقيقة

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بغداد: تظاهر المئات من أنصار الأحزاب الشيعية في العراق، مساء اليوم السبت، للتنديد باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وتجمع المتظاهرون عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية في حي الجادرية حاملين أعلام العراق ولبنان وأعلام ملونة وصورا للأمين العام لحزب الله اللبناني كما هتفوا بشعارات تدعو إلي القصاص من الاحتلال الإسرائيلي التي تقود حربا ضد فلسطين ولبنان.

ومنعت قوات حماية المنطقة الخضراء من دخول المتظاهرين إلى داخل المنطقة الخضراء، وأغلقت بوابة المنطقة الخضراء والجسر المعلق وأقامت طوقا أمنيا لمنع أية محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء الحكومية التي تضم مبان حكومية والسفارات الأجنبية.
(وكالات)

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