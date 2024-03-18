المئات من المتظاهرين يشاركون في مسيرة “شيكاغو من أجل فلسطين”

شيكاغو (الينوي): احتشد أكثر من ألف شخص أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في شيكاغو، وساروا بعد ذلك عبر وسط مدينة شيكاغو في 16 مارس/آذار مطالبين بوقف المساعدات الأمريكية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

هاجم الناشط والمخرج الأمريكي الأيرلندي توم كالاهان في المسيرة مسؤولي الحكومة الأيرلندية الذين التقوا بايدن في خضم الإبادة الجماعية بفلسطين

وتموجت الأعلام الأيرلندية في مسار الريح إلى جانب أعلام فلسطين واليمن وجنوب أفريقيا في عطلة عيد القديس باتريك، حيث سلطت مظاهرة بعد الظهر الضوء على العلاقة بين تاريخ النضال في أيرلندا وفلسطين والحاجة إلى التضامن ضد القمع الاستعماري.

وتم تنظيم هذا الحدث من قبل التحالف من أجل العدالة في فلسطين، الذي ينظم احتجاجات أسبوعية ضد الإبادة الجماعية التي تدعمها الولايات المتحدة لمدة خمسة أشهر على التوالي منذ 7 أكتوبر، وفقاً لموقع “فايت باك نيوز”.

كان التضامن موضوعًا رئيسيًا في تصريحات المتحدثين في التجمع، بما في ذلك ميراوي جريما، عضو تحالف شيكاغو ضد العنصرية والقمع السياسي (CAARPR) والرئيس المشارك لحملة تحرير الناجين المسجونين من تعذيب الشرطة (CFIST).

وشدد جيريما على أهمية وحدة العمل، وليس وحدة الأفكار، في بناء تحالفات قوية بالقدر الكافي لتحدي الوضع الراهن. واستشهد بالتحالف من أجل العدالة في فلسطين وتحالف شيكاغو الأسود والبني من أجل فلسطين، اللذين حشدا مظاهرات حاشدة على أساس أسبوعي وضغطا على السياسيين لاتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية، ووصفهما بأنهما “سلاحان سحريان” لمحاربة الإمبريالية الأمريكية.

وقال غيريما: “التضامن هو أجمل شيء في العالم”.

بعد تصريحات جيريما جاء توم كالاهان، المخرج والناشط الأمريكي الأيرلندي الذي يساعد في تنظيم مجموعة تضامن أيرلندية من أجل فلسطين.

وتحدث كالاهان ضد مسؤولي الحكومة الأيرلندية الذين التقوا وقدموا للرئيس بايدن وعاء من نباتات النفل للاحتفال بعلاقتهم السياسية، حتى في خضم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أشهر والتي يسهلها بايدن.

وبحسب ما ورد، قال كالاهان إنه على الرغم من تاريخ أيرلندا في مقاومة القمع الاستعماري، فإن بعض الشعب الأيرلندي “اعتقد أننا يمكن أن نكون أحرارا دون أي شخص آخر”. “لكن فلسطين تساعدنا على أن نتذكر أنه لا يوجد مخرج من هذا دون التضامن.”

وأعقب ذلك طارق خيل، عضو حزب CJP والمسلمين الأمريكيين في فلسطين، برفض لاذع لوفد الرئيس بايدن الأخير إلى شيكاغو للقاء القادة المسلمين والفلسطينيين قبل الانتخابات التمهيدية. وقال خيل: “لن تستخدمنا هذه الإدارة لتعزيز أهدافها السياسية”. “هدفنا هو تحرير فلسطين!”

بعد برنامج التحدث، سار الحشد وهتف المتظاهرون في وسط مدينة شيكاغو، المزدحم بحركة السير على الأقدام في يوم القديس باتريك. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا فخر إيرلندي بالإبادة الجماعية”، و”ارفعوا أيديكم عن رفح”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تمولها الولايات المتحدة في غزة”.