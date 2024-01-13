المئات من موظفي الحكومة الأمريكية يخططون للإضراب الثلاثاء المقبل احتجاجاً على سياسات بايدن بشأن غزة

واشنطن- “القدس العربي”: يخطط الموظفون الفيدراليون الأمريكيون في ما يقرب من عشرين وكالة للانسحاب من وظائفهم يوم الثلاثاء احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لموقع ” المونيتور”.

منظم : يشعر الناس بأنه ليس لديهم خيار آخر عندما لا تسفر مناقشات السياسة وبرقيات المعارضة عن أي تحول في السياسة

وتتألف المجموعة – التي تطلق على نفسها اسم “الفيدراليون المتحدون من أجل السلام” – من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيحتجون بـ “يوم حداد” بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون “بسهولة انضمام” العديد من الموظفين الأخرين إلى إضرابهم بعد الحصول على التزامات من أفراد في 22 وكالة فيدرالية.

وتشمل هذه الوكالات المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ومختبر الأبحاث البحرية، وفقا لقائمة حصل عليها “المونيتور”.

ومن المتوقع أن ينضم العديد من الموظفين إلى العمل الاحتجاجي لوكالات من بينها إدارة الغذاء والدواء وخدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة حماية البيئة.

ويعكس الانسحاب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في القطاع إن أكثر من 23 ألف شخص لقوا حتفهم في ثلاثة أشهر، معظمهم من المدنيين. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 85٪ من السكان – حوالي 1.9 مليون فلسطيني – قد نزحوا.

وقال أحد منظمي الإضراب لـ “المونيتور” إن مبادرتهم “نبعت من رغبة جماعية في فعل ما في وسعنا للتأثير على سياسة إدارة بايدن بشأن هذه القضية”.

وقالوا: “ما تراه مع هذا الجهد هو شيء غير عادي للغاية ، وهو أن تظهر المعارضة من خلال فعل مادي”.

وانفجرت الخلافات الداخلية حول سياسة الإدارة إلى الرأي العام عندما بدأت الولايات المتحدة في زيادة الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب

وتمت صياغة العديد من الرسائل التي تنتقد سياسة الإدارة من خلال “قناة المعارضة” الخاصة بوزارة الخارجية ، والتي تم إنشاؤها خلال حرب فيتنام. كما كتب موظفون مجهولون من حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن رسالة مفتوحة يحذرون فيها من أن سياسته بشأن غزة قد تكلفه الناخبين.

وقد استقال مسؤولان أمريكيان، أحدهما يعمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، علنا احتجاجا على ذلك. وأشار جوش بول، الذي شغل منصب مدير شؤون الكونغرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة، إلى “دعم الإدارة الأعمى لجانب واحد” باعتباره من بين أسباب مغادرته.

وقال أحد منظمي الإضراب إنه بدلا من الاستقالة، شعروا “بالتزام أخلاقي وواجب وطني” للتأثير على التغيير من الداخل. وألقوا باللوم على البيت الأبيض في القرارات السياسية التي يأسفون لها، بما في ذلك عرقلة قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة ومبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تجاوزت الكونغرس.

وردا على سؤال حول ما إذا كانوا يحاولون معالجة مخاوفهم داخليا، قالوا: “بشكل لا لبس فيه، الإجابة هي نعم”.

وقال المنظم: “إن كتابة رسائل من الداخل شيء واحد ، ولكن عندما لا تسفر مناقشات السياسة وبرقيات المعارضة عن أي تحول في السياسة – وفي بعض الآراء ، مضاعفة تلك السياسة – يشعر الناس أنه ليس لديهم خيار آخر لأنه لا يتم الاستماع إليهم”.

وحاول مسؤولو إدارة بايدن معالجة الإحباطات الداخلية، وشارك وزير الخارجية أنتوني بلينكن في “جلسات استماع” مع موظفين عرب أميركيين ومسلمين ويهود.

ومنذ ذلك الحين، عقد مسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض اجتماعات مماثلة مع الموظفين، وأرسل بلينكن رسالتين إلكترونيتين على مستوى الوزارة لإطلاع الموظفين المعنيين بعد رحلاته إلى الشرق الأوسط.

كما عقد موظفو الدولة جلسات – وصفها أحد الحاضرين بأنها غالبا ما تكون “صريحة وعاطفية” – مع أخصائي الصحة العقلية الداخلي.