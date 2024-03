المئات يتظاهرون في ميناء أسترالي ضد شركة سفن مقرها إسرائيل- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: شارك مئات الأشخاص، السبت، في مظاهرة بميناء فريمانتل الأسترالي ضد شركة سفن مقرها إسرائيل.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات “فلسطين حرة”، احتجاجا على سفينة تابعة للشركة أرادت تحميل بضائع من ميناء فريمانتل في ولاية أستراليا الغربية التي تعد أكبر الولايات الأسترالية.

وقالت غريس بروكس، المشاركة في الاحتجاج، إن هذه مظاهرة سلمية لكنها تهدف إلى منع السفينة من تفريغ أو تحميل البضائع.

واتخذت قوات الشرطة تدابير أمنية مشددة في الميناء.

Pro-Palestinian activists have descended on Fremantle Port to disrupt the arrival of an Israeli cargo ship | @JessieMHayes #10newsfirst pic.twitter.com/tk9Dbv9W0c

Port workers and protestors have come to blows in Fremantle during a dock-side demonstration. Pro-palestinian campaigners barricaded the site, blocking trucks and staff working for an Israeli based shipping company. #9News pic.twitter.com/yLrunJLmpz

— 9News Perth (@9NewsPerth) December 2, 2023