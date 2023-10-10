المئات يتظاهرون في نيويورك دعماً لغزة ورفضاً للدعم الأمريكي لإسرائيل- (صور)

نيويورك: على وقع هتاف “إسرائيل إلى الجحيم” و”نيويورك تقف إلى جانب غزّة” تجمّع مئات المتظاهرين في وسط مانهاتن، الإثنين، دعماً للقطاع الفلسطيني ورفضاً للدعم الذي تعهّدت الولايات المتّحدة تقديمه للدولة العبرية إثر الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس.

ولليوم الثاني على التوالي منذ أن شنّت حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل صباح السبت، شهدت نيويورك تظاهرة شارك فيها أمريكيون ومقيمون مؤيّدون للفلسطينيين في مواجهة آخرين يؤيّدون إسرائيل.

وأمام القنصلية الإسرائيلية العامّة في مانهاتن تجمّع متظاهرون من جميع الأعمار رافعين أعلاماً فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة العبرية، في حين وقفت قبالتهم على الجهة الأخرى من الشارع مجموعة مؤيّدة لإسرائيل.

وفصلت بن المتظاهرين ومبنى القنصلية حواجز معدنية وقوة من الشرطة.

وطالب المتظاهرون بواسطة مكبّر الصوت بـ”تحرير فلسطين” و”إنهاء استعمار واحتلال الأراضي العربية” من قبل النظام “الصهيوني العنصري”.

ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات لديها مع خمس سفن حربية قرب إسرائيل دعماً للدولة العبرية، وعزّزت أسراب مقاتلاتها في المنطقة.

والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنّها “ستدعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها”، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها تدين “بشكل لا لُبس فيه” الهجوم الذي شنّته حركة حماس على الدولة العبرية.

(أ ف ب)