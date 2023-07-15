منوعات | أبيض و أسود

المئات يحتجون على حفلات رامشتاين في برلين بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي

منذ 55 ثانية

لقطة من احتجاجات سابقة ضد رامشتاين

حجم الخط
0

برلين: تجمّعَ مئات المحتجين أمام “ملعب برلين الأوليمبي”، الذي تم افتتاحه عام 1936، وذلك قبل أول حفل من ثلاث حفلات موسيقية من المقرر أن تحييها فرقة رامشتاين في العاصمة الألمانية، مسقط رأسها.

وطالبَ نحو 300 شخص بإلغاء الحفلات بسبب اتهامات وُجهت للمغني تيل ليندمان.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 60 ألف شخص كل عرض من عروض الفرقة، أيام السبت والأحد والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وجهت العديد من النساء، بعضهن مجهولات، اتهامات ضد ليندمان. ووصفن مواقف، وجدن بعضها مخيفاً، وأفعالاً جنسية في حفلات ما بعد العرض.

ورفض ليندمان الاتهامات الموجهة إليه.

وبدأ مكتب المدعي العام في برلين إجراءات أولية ضد ليندمان. وإذا كان هناك اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية فيجب التحقيق فيها.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرطة الألمانية تكشف عن تفاصيل المجموعة الإرهابية التي خططت لتنفيذ هجمات للتأثير على الرأي العام
6 - يوليو - 2023
إدانة طبيب ألماني نقل مرض التهاب الكبد الوبائي “سي” إلى أكثر من 50 مريضاً
30 - يونيو - 2023
تظاهرة في برن قبل حفلة لـ”رامشتاين” على خلفية اتهامات لمغنّي الفرقة باعتداءات جنسية
18 - يونيو - 2023
تحقيق قضائي ألماني في ادعاءات بالاعتداء الجنسي بحق مغني “رامشتاين”
15 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية