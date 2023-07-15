المئات يحتجون على حفلات رامشتاين في برلين بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي

برلين: تجمّعَ مئات المحتجين أمام “ملعب برلين الأوليمبي”، الذي تم افتتاحه عام 1936، وذلك قبل أول حفل من ثلاث حفلات موسيقية من المقرر أن تحييها فرقة رامشتاين في العاصمة الألمانية، مسقط رأسها.

وطالبَ نحو 300 شخص بإلغاء الحفلات بسبب اتهامات وُجهت للمغني تيل ليندمان.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 60 ألف شخص كل عرض من عروض الفرقة، أيام السبت والأحد والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وجهت العديد من النساء، بعضهن مجهولات، اتهامات ضد ليندمان. ووصفن مواقف، وجدن بعضها مخيفاً، وأفعالاً جنسية في حفلات ما بعد العرض.

ورفض ليندمان الاتهامات الموجهة إليه.

وبدأ مكتب المدعي العام في برلين إجراءات أولية ضد ليندمان. وإذا كان هناك اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية فيجب التحقيق فيها.

(د ب أ)