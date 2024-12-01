سياسة | عربي

المئات يشاركون في مراسم تأبين حسن نصر الله بالقرب من موقع اغتياله 

1 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
1

بيروت: تجمع المئات من مؤيدي “حزب الله” في ضاحية بيروت الجنوبية يوم السبت، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اغتيال حسن نصرالله، في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين.

ومرتدين الملابس السوداء وملوحين بأعلام “حزب الله”، تجمع الحشد حول الحفرة الكبيرة في منطقة حارة حريك بالعاصمة اللبنانية التي شهدت اغتيال نصرالله في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان بعضهم يقرأ آيات من القرآن الكريم. وكان آخرون يحملون الشموع ويهتفون: “سنستمر في المضي قدما على طريقك”.

ولم يتم تحديد موعد للجنازة الرسمية العامة لنصر الله الذي ظل في منصبه لفترة طويلة.

 (وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمد حسن:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 3:09 ص

    كنت اسمع من عقود مضت عن ارادة واقدام بعزم للشهادة في سبيل مبدأ او عقيدة دينية و سياسية يتناوب عليها فئة نادرة من البشر، كما بحروب صدر الاسلام

    رد

أخبار ذات صلة

وزير خارجية إيران يصل إلى لبنان للمشاركة في تشييع نصر الله- (فيديوهات)
23 - فبراير - 2025
إيران ستكون ممثلة “على مستوى رفيع” في تشييع نصر الله 
17 - فبراير - 2025
“حزب الله” يكشف برنامج تشييع نصر الله وصفي الدين
11 - فبراير - 2025
الشيخ نعيم قاسم: تشييع جماهيري لسيد شهداء الأمة في 23 شباط تحت شعار “إنّا على العهد”
2 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية