المئات يشاركون في مراسم تأبين حسن نصر الله بالقرب من موقع اغتياله 

بيروت: تجمع المئات من مؤيدي “حزب الله” في ضاحية بيروت الجنوبية يوم السبت، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اغتيال حسن نصرالله، في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين.

ومرتدين الملابس السوداء وملوحين بأعلام “حزب الله”، تجمع الحشد حول الحفرة الكبيرة في منطقة حارة حريك بالعاصمة اللبنانية التي شهدت اغتيال نصرالله في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان بعضهم يقرأ آيات من القرآن الكريم. وكان آخرون يحملون الشموع ويهتفون: “سنستمر في المضي قدما على طريقك”.

ولم يتم تحديد موعد للجنازة الرسمية العامة لنصر الله الذي ظل في منصبه لفترة طويلة.

(وكالات)