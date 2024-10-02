سياسة | دولي

المالديف تطلب الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

منذ ساعة واحدة

قضاة محكمة العدل الدولية

حجم الخط
0

أنقرة: أعلنت المالديف أنها قدمت لمحكمة العدل الدولية طلبا للانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان نشره رئيس المالديف محمد مويزو على منصة إكس، الثلاثاء.
وذكر مويزو أن بلاده طلبت الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.
وأشار إلى أن طلب الانضمام يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي “تعطي الدول الثالثة الحق في الانضمام بغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير العقد محل النزاع”.
وأكد رئيس المالديف ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن أعمالها غير القانونية في غزة.
وقال: “يجب ضمان سيادة القانون، وعلى إسرائيل إنهاء أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وشدد على دعم المالديف للشعب الفلسطيني، وأنه “ينبغي الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامتها على أساس حدود ما قبل عام 1967”.
يذكر أن نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا انضمت سابقا إلى قضية “الإبادة الجماعية” في غزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مصدر: ألمانيا علّقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
19 - سبتمبر - 2024
موشّحاً بألوان العلم الفلسطيني.. رئيس الوزراء السنغالي يهاجم نتنياهو ويدعو لعزل إسرائيل- (فيديو)
1 - سبتمبر - 2024
مجزرة مروعة.. 100 شهيد بقصف إسرائيلي خلال صلاة الفجر استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة- (صور وفيديوهات)
10 - أغسطس - 2024
فيدان: داعمو إسرائيل دون قيد أو شرط متواطئون في مذبحة غزة
9 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية