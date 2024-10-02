المالديف تطلب الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

أنقرة: أعلنت المالديف أنها قدمت لمحكمة العدل الدولية طلبا للانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره رئيس المالديف محمد مويزو على منصة إكس، الثلاثاء.

وذكر مويزو أن بلاده طلبت الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.

وأشار إلى أن طلب الانضمام يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي “تعطي الدول الثالثة الحق في الانضمام بغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير العقد محل النزاع”.

وأكد رئيس المالديف ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن أعمالها غير القانونية في غزة.

وقال: “يجب ضمان سيادة القانون، وعلى إسرائيل إنهاء أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وشدد على دعم المالديف للشعب الفلسطيني، وأنه “ينبغي الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامتها على أساس حدود ما قبل عام 1967”.

يذكر أن نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا انضمت سابقا إلى قضية “الإبادة الجماعية” في غزة.

(الأناضول)