المالكي: يجب على “حماس” الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد في فلسطين

رام الله: قال رياض المالكي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الوطنية الفلسطينية إنه يجب على حركة المقاومة الإسلامية حماس أن “تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد في فلسطين”.

وأضاف المالكي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية السبت: إن “الحركة ستكون بعد ذلك الاعتراف، قادرة على العمل تحت حماية منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأوضح “يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة وقانون فلسطيني واحد وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم”.

وتابع “وعليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل، فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى”.

كانت حركة حماس قد أطلقت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واحتجاز عدد من الأسرى الإسرائيليين ومن جنسيات أخرى، وأعقب ذلك اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة، وأدت الحرب في القطاع باستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وإصابة نحو مئات آخرين.

(د ب ا)