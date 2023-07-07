المالكي يطالب “عدم الانحياز” باتخاذ المواقف اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من منظومة الاحتلال العنصري

غزة – “القدس العربي”:

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دول عدم الانحياز، إلى اتخاذ المواقف اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمعاناة مستمرة من منظومة الاحتلال الإسرائيلي العنصري الفاشي، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده، والذي يمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها المالكي على هامش الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، مع نظرائه وزراء خارجية كل من: فنزويلا ونيكاراغوا، و‫العراق وروسيا البيضاء، وإيران، ووكيل وزارة الخارجية الروسية.

وأطلع المالكي نظراءه، وفق بيان للخارجية اليوم الجمعة، على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

أشار المالكي إلى أهمية القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية والحراك السياسي والدبلوماسي لترجمة تلك القرارات إلى أفعال.

وأشار الوزير المالكي إلى أهمية القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية والحراك السياسي والدبلوماسي لترجمة تلك القرارات إلى أفعال وحشد الدعم الدولي لمساندة القضية الفلسطينية. كما بحث معهم سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع بلدانهم في مجالات عدة.

وطالب بدعم وحماية مبدأ حل الدولتين في مواجهة الإجراءات والممارسات غير الشرعية الإسرائيلية المتمثلة في الاستيطان، وفرض وقائع على الأرض لتكريس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.

وفي السياق، عقد سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقد افتتح الاجتماع وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أوردت النبأ، رئيس المجموعة العربية، المندوب الدائم لجمهورية اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، الذي استنكر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، مؤكدا ضرورة ترجمة ما توصل إليه اجتماع الوزراء العرب للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

وخلال الاجتماع، قدم السفير الفلسطيني رياض منصور إحاطة حول العدوان الذي نفذته دولة الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والذي استمر لمدة 48 ساعة، حيث ارتقى 12 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب أكثر من 120 جريحا وصفت حالة 20 منهم بأنها خطيرة، بالإضافة إلى تدمير كلي أو جزئي لما يقارب 80% من منازل المخيم، ما أجبر أكثر من 3000 مواطن للبحث عن مكان يحتمون فيه.

واستنكر المندوب الدائم استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لعتاد عسكري ثقيل يتضمن الطيران العسكري والمدرعات، كأنه كان يسعى لتدمير المخيم، الأمر الذي فشل في تطبيقه جراء بسالة المخيم وصلابة موقف الشعب الفلسطيني الذي توحد أمام هذا العدوان، وتمسكه بحقه ودفاعه عن قضيته العادلة، وشدد المندوب الدائم على ضرورة تطبيق قراري مجلس الأمن 2334 و904.

وأضاف أنه يأمل أن يبنى على هذا الاجتماع وأن يتبعه اجتماع على مستوى الوزراء العرب لحشد الدعم للتحرك الدولي في الأمم المتحدة.

وأضاف أنه يأمل أن يبنى على هذا الاجتماع وأن يتبعه اجتماع على مستوى الوزراء العرب لحشد الدعم للتحرك الدولي في الأمم المتحدة.

كما أحاط السفراء وممثلي الدول بمخرجات الاجتماعات التي عقدها مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بريطانيا)، حيث أكد على ضرورة احترام وتطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، لأن هذا ما يعطي المصداقية للأمم المتحدة، وهذا ما يمنع دولة الاحتلال من المضي قدما بجرائمها.

لفت إلى أن الأمين العام وعد بزيارة فلسطين للاطلاع على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال.

كما لفت إلى أن الأمين العام وعد بالقيام بخطوات، ومنها تلبية دعوته لزيارة فلسطين والمنطقة للاطلاع على جميع الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، كما طلب من مجلس الأمن مرة أخرى التوجه إلى فلسطين والاطلاع على جرائم الاحتلال.

وقال “إن لم يتحرك مجلس الأمن ولم يقم بواجباته والمسؤوليات المناطة إليه، فإن فلسطين ستجد نفسها مضطرة إلى تفعيل خيارات أخرى تملكها وبالوقت والإستراتيجيات المناسبة”.

وقال “إن لم يتحرك مجلس الأمن ولم يقم بواجباته والمسؤوليات المناطة إليه، فإن فلسطين ستجد نفسها مضطرة إلى تفعيل خيارات أخرى تملكها وبالوقت والإستراتيجيات المناسبة”.

وطالب أيضا الدول العربية بضرورة إرسال مرافعاتها إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن، كجزء مهم من الدعم العربي الذي تنتظره فلسطين من أشقائها.