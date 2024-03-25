المالوف: الأثر الأندلسي في الموسيقى الليبية

من الفنون العريقة القائمة في ليبيا، فن المالوف، الذي يوجد كذلك في كل من تونس والجزائر، وهو لون موسيقي غنائي أندلسي الأصل والطابع، ذلك أنه أتى إلى ليبيا بعد سقوط الأندلس، مع من عادوا ببقايا الحضارة الأندلسية. استقر هذا الفن في ليبيا منذ قرون، ووجد على أرضها من يحتضنه ويرعاه، ويحفظه عبر الأجيال، ويقوم على تطويره من حين لآخر، ولاقى القبول العام من الناس، وامتزج بثقافتهم امتزاجاً طبيعياً سهلاً، فاقترب من الروح، وصار جزءاً من العادات والتقاليد التي لا تنقطع، واقترن بالأعياد والأفراح، والمناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة.
لفن المالوف أسسه وقواعده الخاصة على مستوى الموسيقى والألحان، وكذلك على مستوى الكلام المغنى وأساليب قول الشعر ونظمه. أما كلمة المالوف فهي النطق العامي لكلمة المألوف، ويشير هذا المسمى بوقعه الرقيق إلى الشيء الذي يألفه الناس، أو الشيء الذي يحقق الشعور بالألفة، ويقال أيضاً إن مسمى المالوف قد يشير إلى الشيء المؤلف من عدة أشياء. يعتمد فن المالوف الليبي على القصائد الأندلسية القديمة، والموشحات والأزجال، والرباعيات الشعرية، إلا أن طابع التوشيح يطغى على فن المالوف بشكل عام. والتوشيح كما هو معروف فن من فنون الشعر في الأساس، انتقل إلى الغناء وبات مظهراً من مظاهر الحضارة الأندلسية والعربية القديمة. وجد في معظم البلدان العربية من مشرقها إلى مغربها، وكان له تأثيره في الموسيقى العربية كنمط غنائي عتيق، وتدريب مهم لأصوات المطربين.
أغراض شعرية متعددة
يتغنى فنانو المالوف في ليبيا بالقصائد الدينية، حيث الذكر والمديح النبوي، والثناء والحمد والرجاء، وما إلى هنالك من أغراض الغناء الصوفي. ويتغنون كذلك بقصائد الحب العذري والغزل العفيف، حيث مشقة الغرام وعناء البعد واستحالة الوصال. يتسم هذا الفن القديم بالغناء البطيء المتمهل، والإيقاع الهادئ، الذي يسر وفق ترتيب معين معروف، يميز هذا اللون الموسيقي عن غيره. تسمى القطعة أو الفقرة الغنائية من المالوف الليبي باسم النوبة، وعادة تجمع النوبة الواحدة بين أغراض شعرية متعددة، وتتنوع في الأوزان والمقامات والإيقاعات، بين دخول وخروج وأغصان في الوسط. أما اللغة المغناة فتتقلب بين الفصحى والعامية، وأحياناً تكون مزيجاً بين كل منهما. يقوم على فن المالوف مطرب رئيسي، وعادة يكون قائد الفرقة في الوقت نفسه، يلعب المطرب دوره الأساسي في غناء نوبة المالوف، وأداء القصائد والموشحات والأزجال. وإلى جانب المطرب الرئيسي يلعب الكورال أو جماعة المرددين، دوراً كبيراً حيوياً في هذا الفن، إذ يقومون بغناء وترديد الكثير من المقاطع المتكررة، التي تعمل على تثبيت اللحن في الأذهان، ولا يفتقد غناؤهم جماليات الطرب والإمتاع الفني.
للمالوف الليبي ارتباط أيضاً بالطريقة العيساوية، إحدى الطرق الصوفية المغربية، التي تعود إلى الشيخ محمد بن عيسى المكناسي، حيث احتضنت الزوايا الصوفية الخاصة بالطريقة العيساوية فن المالوف، وكانت تخرج بهذا الفن إلى الطرقات، بمواكب غنائية ضخمة في المولد النبوي الشريف على وجه الخصوص، فيستمع الجميع إلى فن المالوف، ويتذوقون جمال أشعاره وإيقاعاته. يتم تقديم فن المالوف الليبي عادة بطريقة تقليدية، تجمع بين التراث الموسيقي، وأوجه أخرى من وجوه التراث الليبي، كالملابس التقليدية التي ترتديها الفرقة والمطرب الرئيسي، من طرابيش وعباءات وجلاليب وأوشحة وأحذية، وكذلك الآلات الموسيقية التقليدية، من وتريات وآلات إيقاعية، وآلات نفخ خشبية. بعض هذه الآلات يكون تراثاً عربياً مشتركاً، فالعود مثلا يوجد لدى الجميع في كل الدول العربية، إلا أن ليبيا تتميز ببعض الآلات الإيقاعية المقابلة للدف والرق على سبيل المثال، والآلات الهوائية الخشبية المقابلة للناي، أو هي نوع من الناي. أما تكوين الفرقة والشكل الذي تتخذه أثناء الغناء وإحياء ليالي المالوف، فنجد أن المطرب الرئيسي يتصدر الفرقة بطبيعة الحال، ومن خلفه يصطف الكورال، وتتمايل مجموعة المرددين أحياناً يميناً ويساراً، كنوع من التعبير عن التناغم والامتزاج بالإيقاع، وربما تعبيراً عن التأثر الوجداني بالمعاني الصوفية في الغناء.
أقطاب المالوف الليبي
يعد الفنان الليبي الراحل حسن عريبي، من أهم أقطاب فن المالوف في ليبيا. وُلد حسن عريبي في مدينة طرابلس سنة 1933، وشغل عدة مناصب ثقافية رفيعة في بلده، وعمل منذ أوائل الستينيات على تأسيس فرقته المتخصصة في فن المالوف، وله يرجع الفضل في إدخال المزيد من الآلات الموسيقية على هذا الفن، الذي كان يعتمد في السابق على الآلات الإيقاعية والصوت البشري فقط. فأضاف الفنان الراحل الوتريات، وبعض الآلات الموسيقية الأخرى، كما عالج الألحان بشكل أكاديمي، وسعى بفن المالوف نحو مزيد من الاكتمال والتطور الفني. ترك حسن عريبي ذخيرة فنية كبيرة، وغنى بصوته مجموعة ضخمة من القصائد والموشحات، ومن أشهر ما غنى قصيدة «المنفرجة» و»الوصايا» و»نعس الحبيب» و»ناح الحمام».
كذلك يعد الشيخ محمد قنيص من أهم أقطاب فن المالوف الليبي، بل من أكبر أساتذته، وهو من الجيل السابق على جيل الفنان الراحل حسن عريبي، إذ بدأ الشيخ محمد قنيص منذ أربعينيات القرن الماضي، في تقديم فن المالوف وغناء روائعه، ويتميز أسلوبه بالقدم والكثير من الأصالة، والحرص على الشكل التقليدي الخالص للمالوف، كما لو أنه يقدم في شكله العتيق عندما أتى إلى ليبيا. غنى الشيخ محمد قنيص الكثير من نوبات المالوف الششترية، وهي مجموعة قصائد تعود إلى شاعر قديم يعرف باسم الششتري. ومن أشهر ما غنى الشيخ محمد قنيص، «يا حادي العيس» «جمر الهوى يحرق» «ظبي سباني» وقصيدة «يا ابن عيسى يا ولي مكناس» التي تقول كلماتها:
«يا شيخ علاك مولاك.. خصك بعلم الحقايق.. وكساك بالنور وجباك.. ورحم بيك الخلايق.. يا ابن عيسى يا ولي مكناس.. أفزع وهز الراس.. يا ابن عيسى يا قطب الأسرار.. أفزع لنا بالله.. بالنبي الهاشمي المختار.. أحمد رسول الله.. هذا ذكر الله والأنوار.. والعون من الله.. أنت شيخي يا ابن عيسى مُدّني بالكاس.. يروي ويجلي الباس.. ألف أول الاسم.. ولامين بلا جسم.. وهاء غاية الرسم.. تَهجّ سر حرفين.. تجد اسما بلا أين.. ألف قبل لامين.. وهاء قرة العين.. هذا يوم قد لاح بالأنوار.. يا سيد.. نور الصادق الأمين يا لالال.. مولد طه المصطفى المختار.. يا سيد.. رحمة للعالمين يا لالال.. صلوا عليه يا سادة يا أبرار.. يا سيد.. على تاج المرسلين يا لالال.. الصلاة دايما عليه تنفع.. في جميع الأمور يا لالال.. فيها نور الشفيع المشفع.. يا سيد.. في ميعاد النشور.. يا لالال.. الدنيا لهو وزينة.. والآخرة دار البقا.. في شرع أحمد نبينا الجنة لمن اتقى.. والعمل واجب علينا ننجو به يوم اللقا.. اسلك طريق الجماعة والشر في بدع الأمور.. الدنيا ساعة بساعة اغنم زمامك لا يمور.. أنا الذي همت باشتياقي.. هايم ومغرم ومستهام.. مدامعي جرحت آماقي.. من شدة الوجد والغرام.. لما سرى حادي النياق.. واستقبل الشرق والمقام.. لا زال في سيره مجدد.. بالزاد والطبل والعلم.. من يعشق المصطفى محمد.. كيف يحلى له الفرش والمنام».
ونركب ظهر الفن فهو بدوره سريع أسرع من البرق او نقول اخف من رمشة العين الى البلد لافريقي ليبيا لكي تعرفنا لاخت الباحثة المحترمة مروة على لون موسيقي غنائي جامع ان صح التعبير ودائما بعطر الشعر في لونه لاول والثاني بين قوسين ليس خروجا عن التقرير الفني الغنائي لالالا نحن لما كنا ندرس في المعهد الموسيقي الكبير كنا نحفظ الموشحات وعلى سبيل المثال فقط ياهلالا فهو الباب لاول في الغناء فالدي لايحسن تحلين الموشح يستحيل عليه الغناء فشكرا لك سيدتي المحترمة غير بعيد كنا في تونس مع صوت موسيقي متميز ونشكر كدالك العيون التي تسهر على هد ا الباب الموسيقي الغنائي ونتمنى ألا نكون مخظئين فنحن من ماء الضعف ولو كانت عندنا الدكتورة ان صح التعبير
شكرا لك
تطلق كلمة “المالوف” على أحد أبرز أنواع الموسيقى الأندلسية الكلاسيكية التي انتشرت بالمغرب العربي الكبير، وفن “المالوف” العريق هو اسم مشتق من كلمة “مألوف” وتعني “وفي للتقاليد”، ويتغنى هذا الفن بالطبيعة وجمال المرأة والحب والفراق ضمن قصائد الشعر.
ولا يقتصر فن المالوف الذي يُغنى في العادة باللغة العربية الفصحى، على القصائد والألحان فقط، بل جامع للمقامات المغاربية العربية الأصيلة، ويسمى المقام الموسيقي في “المالوف” بالنوبة وذلك لتناوب المقامات الواحد تلو الآخر، ويصل عددها في الأصل إلى 24 نوبة نسبة لعدد ساعات اليوم، لكن لم يصل منها إلى عصرنا سوى 12 نوبة فقط.
والنوبة هي مزيج بين الموسيقى العربية والأندلسية ويبلغ عدد عازفيها أكثر من 30 موسيقيًا، وتتصدر آلة العود العربية الجوق بينما تنال مجموعة الكمان حصة الأسد، متبوعة بعدد من الآلات الإيقاعية مثل الطبل وكذلك آلتي القانون والناي.
تتكون مادة موسيقى المالوف النظمية المنتشرة سواء في ليبيا أو تونس أو الجزائر أو في المغرب، من الشعر والموشحات والأزجال والدوبيت والقوما مع ما أضيف لها من لمسات لحنية أو نظمية محلية جمعت بينها دائرة النغم والإيقاع وما استعير من نصوص وألحان مشرقية.
– ن بوست –
مقال متميز كالعادة من باحثة متمكنة تسعى إلى نفض الغبار عن أنماط من التراث الإسلامي التي أصبحت مهددة.. بأزمة الذوق واندحار الثقافة الأصيلة في مواجهة هذا الكشكول من الأنماط الإستهلاكية السطحية التي تطبع حالياً التعبير الفني..؛ والجميل في مقالات الأستاذة مروة هو طبيعتها التحفيزية نحو إثارة الاشكالات بمفهومها الفلسفي التي تدفع نحو التساؤل..وتقصي أوجه القياس التاريخي والموضوعي..ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن الخلفية الأندلسية لفن المألوف تتطلب استدلالا توثيقيا كبيراً..باعتبار أن المتعارف عليه بين رواد هذا الفن هو مرجعيته الصوفية المرتبطة تحديدا بطريقة الشيخ الكامل محمد بن عيسى المكناسي الذي تنسب إليه إحدى أشهر الطرق الصوفية في الغرب الإسلامي وهي العيساوية.. بالألف بعد السين…وهذه الطريقة اشتهرت بعد موت صاحبها بمدة طويلة نسبيا سنة 1526..كما أن ارتباط المألوف بالموشحات الأندلسية هي مسألة فيها نظر..على اعتبار أن الموشحات في مجملها ظهرت بفعل اذخال زرياب لما يسمى باصول النوبة..ومن هنا كان البعد الرومانسي المرتبط بالعشق الإنساني هو الطاغي في الأندلسي المغربي وكذلك الغرناطي..ولم يلحق بها التعبير الإشاري الصوفي إلا في مراحل لاحقة بشكل فرعي..مع تحياتي للدكتورة مروة..
تحياتي أستاذ عبد الرحيم. أشكرك كثيرا على كلامك الطيب، وأشكرك أكثر على ما أثرته من نقاط مهمة للغاية في مداخلتك القيمة. حيرتني هذه النقاط قليلا في لقائي الأول مع المالوف تحديدا وأنا أستمع إلى كلام حسن عريبي حول هذا الفن. ربما يحتاج الأمر إلى بعض التدقيق.
كالعادة نجد الإخوة في المملكة المغربية الاكتر تجاوبا مع التقارير والمقالات التي تتحدت عن فن منتشر في الجزائر وتونس ونوعا ما في ليبيا قديما لكن لم نسمع عن فن المالوف مغربي ولم نعرف مطرب مغربي واحد يغني المالوف ولم اجد اي حديت عن المالوف في الترات المغربي حاضرا وماضيا فمن هو مغني المالوف المغربي هادا ما اسمه واي قصيدة ادى والمالوف صعب ان لم تتتلمد علي يد الشيوخ فصعب غنائه ـ فلا علاقة للمغرب في المالوف حتي يهود المغرب لا يغنون المالوف
لو قرأت التعليق يا إبراهيم قبل التعقيب..لعرفت أنني لم أقل بأي شكل بأن فن المألوف مغربي في شكله المعروف…ولكنني قلت بأنه يستند إلى التعبير الصوفي المتعلق بمدرسة الصوفي المغربي الكبير محمد بن عيسى المكناسي…والمعروف أن الشكل التلحيني..لايمثل إلا الخصوصية التمثلية التي ينقل إليها النص في سياق مجتمع معين.. ولكنه لايساهم في بناءه ..والفرق هنا واضح….ولذلك يتشبت المغاربة باوزان الملحون لأنها أقرب إلى التعبير عن طبيعة الأبعاد التعبيرية في قصائدهم…
تعليقك شخصك الكريم نشاز في جلسة ثقافية..
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بإمكانك اعادة ديباجته ان احببت تفاعلا وجوابا..
هل يوحدنا المألوف بعد ما تعب فينا الدين و تعب فينا الوطن الواحد ….؟
كل الأمنيات الطيبة للشقيقة ليبيا
غريب أمر مدينة مكناس.. مدينة ولي الله الصالح محمد بن عيسى المكناسي وهو من أشهر شيوخ الصوفية
بالمغرب الأقصى وشمال أفريقيا.. نجدها في اشعار.. ومؤلفات غنائية في المشرق كما في المغرب..
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لمن أحب التعرف على المالوف الليبي اليه قصيدة «يا ابن عيسى يا ولي مكناس»..
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https://www.youtube.com/watch?v=0NhfrL6qu98
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وعلى ذكر مكناس .. اليكم اغنية عزيزة على قلبي.. وأظن أن أغلبية العرب يعرفوننا..
“شويخ من أرض مكتاس”.. اغنية لخالد الشيخ من البحرين.. وللغرابة ..
كنت اظن ان القصيدة حديثة.. ومن تاليف حديث للاغنية.. فاكتشفت أنها ضاربة في التاريخ..
وهي قصيدة في الزجل الأندلسي ألفها الشاعر أبو الحسن الششتري
أثناء اقامته بمدينة مكناس المغربية.. وقصتها هي الاخرى هي أن الشاعر التقى بالولي
الصالح بن عيسى.. وانبهر به ايما انبهار.. فألف قصيدة شويخ من ارض مكناس.. الجميلة..
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اخترت اداء عبدالمجيد عبدالله.. لانه اكثر صفاءا وحماسا..
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https://www.youtube.com/watch?v=aRje_lxiCM0
التصوف راسخ وأصيل جدا عندكم. قوة ناعمة هائلة للمغرب منذ قديم الزمان، وله تأثير كبير عندنا في مصر. تدهشني دائما فكرة أن يأتي رجل واحد إلى بلد غريب، رجل وحيد زاهد، فيموت ويدفن في هذا البلد، فيزور قبره الآلاف ويقرأون له الفاتحة على مدى السنين وهو الرجل الوحيد الغريب.
شكرا لك ابن الوليد على تعليقك الجميل كالعادة، وعلى مشاركة الروابط. أعجبتني أغنية يا ابن عيسى يا ولي مكناس، وتحفة طبعا أغنية شويخ من أرض مكناس. وأنا مثلك استغربت أنها قصيدة قديمة بهذا الشكل. تحياتي
شكرا لك مروة..
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مجرد ملاحظة قد تقول الكثير.. وهي أن القصيدة من الزجل الاندلسي.. بمعنى الدارجة الاندلسية..
فرغم أن القصيدة خليط بين الفصحى والدارجة.. فمن يستمع الى القصيدة سبجد كلمات كثيرة من الدارجة المغربية الى يومنا هذا..
مثلا كلمة ” يبغي مني”.. بمعنى ماذا يريد مني.. وكلمة يبغي لا زانا نستعملها لحد الآن.. فنقول أنا نبغيك.. بمعنى انا احبك..
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كذلك تسلسل الكلمات ولهجة القصيدة وتركيبة الجمل.. و كذى مخارج الحروف تشبه الدارجة المغربية..
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وهذه وثيقة.. تقول للاخوة المشارقة مشاكسة أن الثقافة السائدة في الاندلس كانت شمال افريقية وليس شامية.. بروح رياضية.. 😀
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وهذا طبيعي بحكم أن من فتح الاندلس هو طارق بن زياد بجيوش امازيغية في الأساس.. وان حضارة الاندلس موجودة بقوة في شمال
افريقيا الى يومنا هذا.. عكس المشرق.. فهي لا تعدو ان تكون نوستالجيا جميلة..
اعود لهد ا الموضوع الفني الموسيقي المتميز لكن ادا سمحتم لنا شكرا لكم وكدالك الكاتبة التي تبدل جهد ا فنيا تشكر عليه فتعرفنا على اصوات دخلت سماء الموسيقى الشاسعة والفن الوان كثيرة يصعب أحصاءها منها واحد تكلمت عنه لاخت المحترمة فالكل شعب أصواته الموسيقية التقليدية المرتبطة بالتاريخ بين قوسين تحضرني الساعة أغنية دينية صوفية للفنانة الكبيرة أم كلثوم عن ربيعة العدوية ولاتخفى عن لاخت وكدالك القراء المحترمين
تختلف الموسيقى الاندلسية المنتشرة في ربوع المنطقة المغاربية و تتنوع باختلاف الجهات التي قدم منها الحاملون
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للارث الاندلسي قبل و بعد سقوط اخر معقل لهم بشبه الجزيرة الايبرية و قد ارجع دارسوها طرب الآلة المنتشر في
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المغرب لمنطقة بلنسية و الغرناطي بالجزائر و المغرب لحاضرة غرناطة بينما المالوف موضوع مقال المتألقة مروة
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متولي اليوم اشبيلي الاصل و له قاعدة واسعة من شرق الجزائر حتى ليبيا مرورا بتونس . يمكن اعتيار توارث العائلات
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و النخب الراقية لفن المالوف بليبيا حصنا له من التلاشي زمن الثورة التي همشت حتى المآثر التاريخية المذهلة
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و المنتشرة في اكثر من جهة بها الشاهدة على تعاقب حضارات مرت هناك فخلال مقامي بليبيا لمست كلما زرت
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اعرق المحلات بطرابلس كسوق الذهب انبعاث الروح الاندلسية من خلال موسيقى المالوف المحفوظة بأمانة
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و هذا لا يقلل من دور المطربين الكبيرين حسن عريبي الذي ذاع صيته من خلال المنفرجة و محمد قنيص و يحسب
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لهما حملهما مشعل هذا التراث في ظل حقبة لم يكن للفن و الجمال مكان الا ما كان يتغذى من موائد الثورة
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تحياتي
الأثر الأندلسي كبير في بلدان شمال إفريقيا، حتى ارتباط الناس وتعلقھم الوجداني بتاريخ الأندلس وحضارته يبدو أعمق عندكم من بعض الدول العربية الأخرى. تعرف لدينا تداخل ثقافي مع ليبيا في بعض مناطق مصر، في الألوان البدوية على ما أظن. تحياتي أخي العزيز