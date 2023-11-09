المالية الفلسطينية تعيد حوالة “المقاصة” لإسرائيل.. وتعلن: الرواتب ستتأخر

صورة من الأرشيف لسوق شعبي في رام الله- ا ف ب

غزة- “القدس العربي”: أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها أعادت حوالة “المقاصة” جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدّعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.

وقالت إنه بسبب ذلك سيتم تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر المنصرم للموظفين.

وقالت المالية، في بيان صحفي: “قامت إسرائيل باقتطاع 600 مليون شيكل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءاً من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة”، ويساوي الدولار الأمريكي نحو أربعة شواكل.

وأضافت: “بناءً على هذه الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قراراً بعدم استلام حوالة المقاصة وردّها، إذ تمت فعلاً إعادة المبلغ المنقوص صباح الخميس”.

وجاء في البيان: “بما أن أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) هي الأموال التي تشكل مصدراً أساسياً لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية، فإننا نعلمكم، بكل أسف، بأنه لهذا السبب سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر تشرين الأول”.

وأكدت الوزارة أنها ستُعلم الجمهور بأي تطورات بهذا الخصوص أولاً بأول.

ومن شأن قرار حكومة الاحتلال، التي تشن حرباً دموية على غزة، أن يزيد من المأساة الإنسانية في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين، خاصة أنه منذ أكثر من عامين يتقاضى موظفو السلطة رواتبهم غير كاملة، بسبب خصومات أخرى على أموال المقاصة، بزعم أنها تدفع لعوائل الأسرى والشهداء.

وهذه الأموال تجبيها سلطات الاحتلال من البضائع التي تمرّ عبْر موانئها للمناطق الفلسطينية، ويفترض، وفق معاهدة السلام الاقتصادية، أن ترد كاملة للخزينة الفلسطينية.

وفي سياق قريب، قال الجهاز المركزي للإحصاء إن ثلث منشآت القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج في فلسطين، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لحوالي 56 ألف منشأة في قطاع غزة، حيث تشكل التجارة الداخلية أكثر من نصف المنشآت في القطاع.

وقال الإحصاء، في بيان، إن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين للعام الجاري، يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يشكل النسبة الكبرى في قطاع غزة، إذ يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والمالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

وذكر أن غالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت، إذ تقدر بأكثر من 147 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

وأوضح الإحصاء أن عدد العاملين المقدر في فلسطين للعام الجاري يبلغ حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة)، أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية، فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم في النسبة الكبرى في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، يليه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تليه أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 85% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.

ولفت إلى أن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي قيمة الخسائر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بما يعادل حوالي 24 مليون دولار يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول، التي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار في قطاع غزة، حسب التقارير الأولية الصادرة عن قطاع غزة.

وأكد أنه خلال الأعوام السابقة شهد الاقتصاد الفلسطيني ركوداً، وخصوصاً في قطاع غزة، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي شهدها القطاع، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ولفت إلى أن هذا العدوان ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في القطاع بكامله، وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.

وشدد الإحصاء على أن هناك تدميراً كاملاً للحياة الاقتصادية في جميع القطاعات بقطاع غزة، حيث يعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدّر بحوالي 16%، خلال تشرين الأول الماضي، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال الحرب، وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.