المباحثات الروسية ـ الصينية: غزّة حاضرة كيفما تقاطعت الأقطاب

باشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى الصين التقى خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مناسبة معلنة هي الاحتفال بمرور عقد على تدشين مبادرة «الحزام والطريق» الكونية الضخمة، التي أطلقتها الرئاسة الصينية تحت شعار الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتهدف في الجوهر إلى توطيد النفوذ الصيني في العديد من الدول داخل القارات الثلاث.

وليس خافياً أن روسيا راغبة في الانضمام الفعلي إلى أنشطة هذه المبادرة انطلاقاً من مبدأ «الشراكة بلا حدود» الذي توصل إليه بوتين وجين بينغ في لقاء سابق احتضنته بكين السنة الماضية خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. المعطيات العملية تشير إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد بمعدل 30٪ خلال 9 شهور من هذا العام، ويوشك على بلوغ 200 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن أن ثلث صادرات روسيا من النفط تذهب إلى الصين، ويطمع الكرملين في قطع خطوات إضافية ملموسة على طريق إنجاز أنبوب «طاقة سيبيريا 2» الذي ينقل الغاز الروسي عبر منغوليا إلى الصين بدل أوروبا.

لكن لقاء بوتين مع جين بينغ لا يقتصر على تعميق الشراكة بين البلدين، فهذا مسار طبيعي وسياقاته ليست جديدة لأنها تتعزز منذ سنوات، ولكنه يمتد إلى انهماك موسكو وبكين في بناء تحالفات دولية متعددة الميادين تستهدف الالتفاف على منظومات القطب الواحد الذي تتصدره الولايات المتحدة وتنخرط فيه غالبية الدول الأوروبية إلى جانب الحلف الأطلسي وعدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدائرة في الفلك ذاته.

وعند هذا المستوى من الشراكة الروسية ـ الصينية تبرز بقوة مواقف البلدين إزاء الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي المواقف التي لا تختلف عن الاصطفاف الأعمى الذي ينتهجه محور الولايات المتحدة وحليفاتها في تأييد الجرائم الإسرائيلية أو تشجيعها أو التواطؤ معها فحسب، ولكنها أيضاً تكسر ما يسعى إليه هذا المحور من بناء جبهة عالمية متراصة خلف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والمبادئ الأبسط لحقوق الإنسان.

صحيح بالطبع أن روسيا والصين ليستا منزهتين في ملفات احترام القانون الدولي، والاجتياح الروسي لأوكرانيا مثل الاضطهاد الصيني لمسلمي الروهينجا شاهدان على ذلك، وأن نهج البلدين المخالف في النظر إلى الحرب الإسرائيلية ضدّ غزّة يتماشى مع توجهاتها لبناء محاور استقطاب عالمية موازية. إلا أن قواعد السياسة الكونية اقتفت على الدوام دروب خيارات متعارضة يمكن أن ترقى إلى مستوى خلط الأوراق والحسابات، وبالتالي فليس لدى ضحايا الوحشية الإسرائيلية والتواطؤ الغربي ما يخسرونه في هذا التعارض للقوى الكونية العظمى، بل قد يكون لديهم مكسب صريح في إصرار بكين على رفض استخدام توصيف «الإرهاب» بحقّ المقاومة الفلسطينية، أو حرص موسكو على تشبيه القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بما شهدته لينينغراد الروسية خلال الحرب العالمية الثانية.

ليس غريباً بالتالي أن تحضر حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزّة وأبنائها على أجندة أي لقاء يجمع أقوياء هذا الكون، فالقواسم المشتركة تتفاعل أياً كانت الأقطاب وكيفما التقت أو تقاطعت.