المبعوثة الأممية الجديدة: لن ندخر “أي جهد” لإحلال السلام في ليبيا

تونس: تعهدت مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه الخميس ببذل “كل جهد ممكن لتحقيق السلام والاستقرار” مع توليها منصبها في طرابلس، بحسب بيان للبعثة الأممية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 24 يناير/كانون الثاني تعيين تيتيه ممثلة خاصة جديدة له ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسنغالي عبد الله باتيلي الذي استقال في نيسان/أبريل.

وأقرت تيتيه بأن مهمتها “لن تكون سهلة”، لكنها أعربت عن ثقتها بأن “العمل معا سيجعل الأمر ممكنا”.

أضافت “لن أدخر أي جهد من أجل تحقيق السلام والاستقرار لليبيا والشعب الليبي”.

وستكون تيتيه، وزيرة خارجية غانا السابقة والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في منطقة القرن الإفريقي منذ عام 2022، عاشر مسؤول منذ عام 2011 يتولى منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشددت على أن الحل الدائم يجب أن “يقوده الليبيون”، مؤكدة أنها تريد توسيع نطاق تواصلها “مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للحصول على دعمها حتى يتم حشد جهودنا الجماعية لتمكين الجهات الفاعلة الليبية من الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية والسيادة”.

وفي ظل انعدام الأمن واستمرار الفوضى منذ إسقاط معمر القذافي ومقتله في عام 2011، تحكم ليبيا حكومتان تنفيذيتان متنافستان: الأولى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، والأخرى في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها أرجئت الى أجل غير مسمى بسبب الخلافات والانقسامات السياسية والتهديدات الأمنية.

وأكدت تيتيه أن “بعثة الأمم المتحدة ستواصل العمل بلا كلل لدعم وتمكين المؤسسات الليبية، من إجراء انتخابات وطنية شاملة وصياغة رؤية وطنية جماعية لمعالجة التحديات التي تواجه ليبيا منذ فترة طويلة”.

(أ ف ب)