المبعوث الأمريكي برّاك: لا أحد سيبقى يفاوض لبنان حتى السنة المقبلة وترامب ليس لديه صبر

بيروت ـ «القدس العربي»: اختتم الموفد الأمريكي توم براك اللبناني الأصل، والذي استرد وأولاده الجنسية اللبنانية قبل سنوات في عهد الرئيس ميشال سليمان، زيارته بيروت غداة محادثات مع الرؤساء الثلاثة في لبنان تخللها تسلمه الرد اللبناني على الورقة الأمريكية وأساسها تسليم سلاح «حزب الله» وتطبيق الإصلاحات والعلاقة اللبنانية – السورية.

وقبيل مغادرته، نفى براك وجود تهديدات للبنان، قائلاً «فقط اغتنموا اللحظة وانظروا من حولكم إن المنطقة تتغيّر. فإذا لم ترغبوا في التغيير وإذا كان الناس لا يريدون التغيير فقط أخبرونا ولن نتدخّل»، مشيراً إلى أن «لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى السنة المقبلة. فالرئيس ترامب يتمتع بشجاعة مذهلة وتركيز مذهل لكن ما ليس لديه هو الصبر».

مشكلة «حزب الله»

وعن سبل حل مشكلة «حزب الله»، قال «المسألة لبنانية ليست عالمية.

ونحن من الناحية السياسية قد صنّفناه منظمة إرهابية، لذلك إذا عبثوا معنا في أي مكان على المستوى العسكري كما أوضح ترامب فسوف يواجهون مشكلة معنا». وعلّق على كلام الشيخ نعيم قاسم الرافض تسليم السلاح بالقول «التفاوض لبناني تقليدي. إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلالإبرام اتفاق حقيقي»، معتبراً أن «ما فعله الجيش اللبناني جنوب الليطاني منذ توقيع الاتفاق مذهل على الرغم من أن الاتفاق لم يؤت ثماره لما يعتبره الطرفان خرقًا، لذلك علينا سدّ الثغرات» وأعرب عن شعوره بأن «الرؤساء الثلاثة صادقون ومباشرون. وعندما قلت إن طريقة تسليم الردّ كانت مذهلة أعني بذلك أن تتلقى ردًا لم يتم تسريبه».

تزامناً، توقف البعض في لبنان عند الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قيادياً من «حماس» قرب طرابلس، ورأى فيها رسالة ميدانية من قبل تل أبيب تؤشر إلى عنوان ساخن حيال مرحلة انتظار السلطة اللبنانية للرد الأمريكي على الرد اللبناني، والذي تعهّد برّاك بإرساله عبر السفارة في عوكر بعد درسه ومراجعته.

وتحدث البعض عن أن المرونة التي عبّر بها براك في العلن هي غيرها في السر، ولم يبد ارتياحه إلى ما تضمنه كلامه عن ترك الأمر للبنانيين فيما بينهم، وعدم إعطاء أي ضمانات للبنان بوقف الاعتداءات أو عدم حدوث جولة جديدة.

وكان أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم جدد التأكيد «أن خيار الاستسلام غير مطروح بالنسبة للمقاومة»، ولفت إلى «أن الحزب ماضٍ في طريقه حتى تحقيق النصر أو نيل الشهادة، وإذا ظن الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي وأطراف أخرى أن الضغوط ستدفعنا إلى التراجع، فهم واهمون»، مضيفاً في حوار تلفزيوني «الصبر له حدود، والحزب لا يمكنه التزام الصمت إلى ما لا نهاية».

غادر بيروت على وقع عمليات إسرائيلية في الجنوب ورسالة ميدانية في الشمال

وأكد قاسم «أن المقاومة، وعلى رغم من محاولات محاصرتها، ما زالت صامدة، وإسرائيل اضطرت للجوء إلى الدولة اللبنانية لعقد اتفاق وقف إطلاق نار، بعد عجزها عن تحقيق مكاسب ميدانية».

إلى ذلك، حضر القرار 1701 في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في وقت أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى «أن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تشكل خطرًا مباشرًا على الدولة وتمنع بناءها»، مشددًا على «أن القرار بحصر السلاح أصبح قرارًا رسميًا بموجب خطاب القسم والبيان الوزاري، وباتفاق وقف إطلاق النار وما من حاجة لأي حوار على هذا الموضوع».

ورأى الجميل «أن الخوف في حال استمر نهج المماطلة، أن نصل إلى نقطة يُسلَّم فيها السلاح الثقيل فقط، وتُبرَم تسوية بين «حزب الله» وإسرائيل، تُبقي على الواقع القائم منذ ثلاثين عامًا كما هو»، لافتاً إلى «أن كل اللبنانيين مجمعون على الاستثمار والانتهاء من الدم والدمار فيما فريق واحد خارج هذا الإجماع وهو حزب الله، الذي يعطّل مسار بناء الدولة من خلال التمسك بسلاحه وهذا صلب المشكل الذي يجب أن تعالجه الدولة إما بـ «المنيح» أو بالقوة».

«تفكيك بنى تحتية»

في الموازاة، وفي إطار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه «بناءً على معلومات استخباراتية وتحديد أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان، شنّ الجنود عمليات خاصة ومحددة لتفكيكها ومنع «حزب الله» من إعادة تمركزه في المنطقة».

وكتب على منصة «أكس»: «في إحدى العمليات في منطقة جبل البلاط، عثرت قوات من اللواء 300 على مجمع يحتوي على مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لحزب الله، وقام جنود الاحتياط بتفكيك البنية التحتية.

وفي عملية أخرى، عثر جنود احتياط من اللواء التاسع على أسلحة مُخبأة في منطقة كثيفة في منطقة اللبونة، بما في ذلك قاذفة متعددة الفوهات، ومدفع رشاش ثقيل، وعشرات العبوات الناسفة»، لافتاً إلى «أن القوات صادرت وفككت المعدات والأسلحة العسكرية التي كانت موجودة في المنطقة».

وأضاف أدرعي «عُثر على مبنى تحت الأرض يُستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تفكيك البنية التحتية له في عملية هندسية نفذتها قوات اللواء»، معلناً «مواصلة العمليات للقضاء على التهديدات الموجهة ضد إسرائيل ومنع محاولات حزب الله لترسيخ وجوده، وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وختم «أن قوات الفرقة 91 تواصل مهمتها على طول الحدود اللبنانية، بهدف حماية الإسرائيليين والقضاء على أي تهديد وتعمل القوات على تفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، بتوجيه من فوج الإطفاء التابع للفرقة».

وفي آخر المستجدات الميدانية، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه بلدة مارون الراس، وحلّقت أخرى في أجواء مرجعيون وفوق الضاحية الجنوبية. وفجّرت القوات الإسرائيلية منزلاً في كفركلا.

طرابلس – الجولان السوري

وفي ملف آخر، «طرابلس اللبنانية مقابل الجولان السوري المحتل إسرائيلياً» كان عنوان شغل بال اللبنانيين في الأيام القليلة الماضية بعد نسب هذه المقايضة إلى تقرير إعلامي إسرائيلي تناول سيناريوهين محتملين للسلام بين الجانبين، في ظل مشروع إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد، معتبراً أن لا سلام مجانياً بين سوريا وإسرائيل.

وفي وقت لم يصدر موقف عن السلطات اللبنانية والسورية حول هذا الأمر، فقد برز موقف إبن عاصمة الشمال النائب أشرف ريفي الذي نفى مثل هذه الطروحات، قائلًا: «لا سوريا ستتخلى عن الجولان، ولا مقايضة، ولا من يقايضون». وأضاف عبر منصة «أكس»: «الرواية التي يجري تداولها والاتجار بها عن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتم بموجبه التعويض عن الجولان أو جزء منه بضم طرابلس لسوريا تفتقر للمصداقية ومنفصلة عن الواقع، ونعرف مَن وراءها من الأبواق التي تروّج لها».

وأكد ريفي «أن الفيحاء لبنانية، لبنانية، لبنانية. طرابلس لبنانية أباً عن جد، وتعتز بلبنانيتها، ولبنان ال 10452 وطن نهائي لنا ولجميع أبنائه ونقطة على السطر»، مشيراً إلى أن «من يريد أن يبرّر ويحتفظ بسلاحه من خلال خلق عدو جديد وساحة جديدة بعدما عجز عن الدفاع عن جنوبنا العزيز، لن يقنع اللبنانيين بذلك».

الجميّل يحذر من نهج المماطلة… وقاسم: المقاومة صامدة والضغوط لن تدفعنا للتراجع

وختم «أن الموقع الالكتروني الذي عمّم الرواية هو موقع مفبرك ولا وجود له. وللتلميح عن الأبواق التي تقوم بهذا الدور، أقول هم: قاسم، رفيق وفادي. أكتفي بذلك وفهم اللبنانيين كاف» في اشارة إلى أسماء محللين من فريق الممانعة.

وكانت طرابلس وبعض أبنائها اتهموا بالتشدد الاسلامي في زمن الوصاية السورية بسبب موقفها المعارض لنظام الأسد، وتم اعتقال العديد من الشبان بحجة انتمائها إلى تنظيمات اسلامية متشددة ومازال العديد منهم موقوفين في سجن رومية منذ سنوات طويلة من دون محاكمة.

إلى ذلك، علّق الموفد الأمريكي توم براك على التسريبات الإعلامية عن تسليم طرابلس والبقاع لسوريا في مقابل الجولان، فقال «هذا خيال، هذا كرتون».

وفي الموضوع السوري، أوضح «أن مهمتنا في سوريا واضحة وهي مكافحة «داعش» ولن نسحب تلك القوات حتى نتأكد من أن تلك الخلايا الإرهابية يتم إطفاؤها بأفضل طريقة».