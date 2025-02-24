المبعوث الأمريكي بشأن خطط ترامب لغزة: “الشيطان يكمن في التفاصيل”

واشنطن: ترك المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، على الرغم من مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة بشأن إعادة توطينهم.
وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ، لقناة سي بي إس الأمريكية: “أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك”.
وأضاف: “لست متأكدا من أن هناك مشكلة مع الناس في عودة الناس”.
وأكد أن إعادة بناء قطاع غزة المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة خمس سنوات كانت مغلوطة.
ووفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، قد تكلف إعادة إعمار قطاع غزة حوالي 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.
وكان ترامب قد اقترح نقل حوالي مليوني فلسطيني من سكان القطاع إلى الدول العربية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات دولية شديدة.
وكان من الممكن أن يشكل الترحيل القسري انتهاكا للقانون الدولي. كما كان ترامب قد رفض حق العودة للفلسطينيين إلى غزة.
وقال ويتكوف إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يغادر يوم الأربعاء.
ويخطط المبعوث الأمريكي لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والإمارات والسعودية.
(د ب أ)
أنتم شياطين أمريكا الصهيونية النازية الفاشية التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
من يعتقد ان هنالك من يفكر جديا بأعادة بناء ما دمرته امريكا والصهيونيه ممثله بأسرائيل وان تم تهجير او عدم تهجير فهو واهم وهم الابل … ستطول الاجتماعات و المفاوضات لسنوات وتتخللها حروب وهجومات وقصف على غزة لاكثر من مرة .. وشعارات تحيا مصر والقدس عاصمه العرب والتطبيل والتزمير للحكام العرب لن يقدم ولا يؤخر شيء .. ومن سيعيد بناء غزه هم اهلها وعلى قدر امكانياتهم المتواضعه وسيعاد اعمارها بأموال التبرعات فقط اما سالفه 20 مليار وبعدها 50 مليار وادخال لودرات وشفلات فهو كلم فارغ وضحك على البسطاء .