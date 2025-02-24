سياسة | دولي

المبعوث الأمريكي بشأن خطط ترامب لغزة: “الشيطان يكمن في التفاصيل”

24 - فبراير - 2025

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واشنطن: ترك المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، على الرغم من مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة بشأن إعادة توطينهم.

وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ، لقناة سي بي إس الأمريكية: “أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك”.

وأضاف: “لست متأكدا من أن هناك مشكلة مع الناس في عودة الناس”.

وأكد أن إعادة بناء قطاع غزة المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة خمس سنوات كانت مغلوطة.

ووفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، قد تكلف إعادة إعمار قطاع غزة حوالي 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.

وكان ترامب قد اقترح نقل حوالي مليوني فلسطيني من سكان القطاع إلى الدول العربية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات دولية شديدة.

وكان من الممكن أن يشكل الترحيل القسري انتهاكا للقانون الدولي. كما كان ترامب قد رفض حق العودة للفلسطينيين إلى غزة.

وقال ويتكوف إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يغادر يوم الأربعاء.

ويخطط المبعوث الأمريكي لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والإمارات والسعودية.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2025 الساعة 2:51 ص

    أنتم شياطين أمريكا الصهيونية النازية الفاشية التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول متسائل:
    فبراير 24, 2025 الساعة 5:21 م

    من يعتقد ان هنالك من يفكر جديا بأعادة بناء ما دمرته امريكا والصهيونيه ممثله بأسرائيل وان تم تهجير او عدم تهجير فهو واهم وهم الابل … ستطول الاجتماعات و المفاوضات لسنوات وتتخللها حروب وهجومات وقصف على غزة لاكثر من مرة .. وشعارات تحيا مصر والقدس عاصمه العرب والتطبيل والتزمير للحكام العرب لن يقدم ولا يؤخر شيء .. ومن سيعيد بناء غزه هم اهلها وعلى قدر امكانياتهم المتواضعه وسيعاد اعمارها بأموال التبرعات فقط اما سالفه 20 مليار وبعدها 50 مليار وادخال لودرات وشفلات فهو كلم فارغ وضحك على البسطاء .

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