المبعوث الأمريكي توم براك: رفع العقوبات عن سوريا “خطوة مبدئية”.. وعلى جميع الفصائل أن تضع السلاح فوراً

لندن- “القدس العربي”: وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بأنه “خطوة مبدئية” تمنح الشعب السوري فرصة للخروج من سنوات “المعاناة والفظائع التي لا توصف”.

وفي بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس، قال براك إن المجتمع الدولي “حشد تأييده إلى حد كبير” للحكومة السورية الناشئة، ويتابع بحذر وتفاؤل محاولاتها للانتقال من “إرث الألم إلى مستقبل يحمل الأمل”.

لكن المبعوث الأمريكي أعرب عن قلقه الشديد من الانفلات الأمني على الأرض، محذرًا من أن “هذا الطموح الهش بات مهددًا بصدمة عميقة”، بسبب ما وصفه بـ”الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتقاتلة”، والتي قال إنها “تقوّض سلطة الحكومة، وتعصف بما تبقى من مظاهر النظام”.

وشدد براك على ضرورة وقف القتال فورًا، قائلاً: “على جميع الفصائل أن تضع السلاح فورًا، وأن توقف الأعمال العدائية، وأن تتخلى عن دوامة الثأر القبلي”.

وختم تحذيره بالتأكيد على أن سوريا تقف “عند مفترق طرق حاسم”، داعيًا إلى أن “يسود السلام والحوار، وأن يسودا الآن”.

President Trump’s decision to lift sanctions was a principled step, offering the Syrian people a chance to move beyond years of unimaginable suffering and atrocities. The international community has largely rallied behind the nascent Syrian government, watching with cautious…

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025