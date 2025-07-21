المبعوث الأمريكي توم براك: يجب محاسبة الحكومة السورية 

قوات الأمن الحكومية السورية بالقرب من حاجز في بصر الحرير في محافظة درعا. 21 يوليو 2025. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: قال المبعوث الأمريكي توم براك، يوم الإثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول معالجة فشل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وفي مؤتمر صحافي من بيروت، صرّح براك: “نتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة”، مضيفًا: “يجب محاسبة الحكومة السورية”.

#BREAKING | US Envoy to Syria Tom Barrack: The US is reacting to developments in Suwayda with unbelievable concern, pain, empathy, and aid. The Syrian government needs to be held accountable.https://t.co/uaMh8mHbvr pic.twitter.com/2HV52maRUI — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) July 21, 2025

وأضاف أن واشنطن تحرص على وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار، سواء مع إسرائيل أو غيرها من الدول.

وفي ما يتعلق بالوضع في لبنان، قال باراك إن واشنطن تسعى لمساعدة اللبنانيين على إحلال السلام، لكن الحل “بأيدي الحكومة اللبنانية”.

وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر “حزب الله” منظمة إرهابية، ولن تتحاور معه.

‼️The U.S. Special Envoy to #Syria, Tom Barrack, made a statement regarding the situation in Syria on his visit to #Beirut, #Lebanon: “What happened in Syria is horrific. America cannot compel #Israel to do anything. The #Syrian Government must be held accountable. America… https://t.co/QwUCNc1cH1 pic.twitter.com/rpI8KJL7YW — SyrianOSINT (@SyrianOsint) July 21, 2025

وأشار إلى أن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على لبنان، مؤكدًا أن لبنان جزء من الاستقرار الإقليمي.

أما بخصوص استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، فقال براك: “نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل“.

وأضاف: “لا يحق للولايات المتحدة محاولة إجبار إسرائيل على فعل أي شيء.. لا يمكن لأمريكا إلا التأثير”.

(وكالات)