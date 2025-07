المبعوث الأمريكي توم براك: يجب محاسبة الحكومة السورية 

لندن- “القدس العربي”: قال المبعوث الأمريكي توم براك، يوم الإثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول معالجة فشل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وفي مؤتمر صحافي من بيروت، صرّح براك: “نتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة”، مضيفًا: “يجب محاسبة الحكومة السورية”.

