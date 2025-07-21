سياسة | عربي | سوريا

المبعوث الأمريكي توم براك: يجب محاسبة الحكومة السورية 

منذ 56 دقيقة

 قوات الأمن الحكومية السورية بالقرب من حاجز في بصر الحرير في محافظة درعا. 21 يوليو 2025. ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: قال المبعوث الأمريكي توم براك، يوم الإثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول معالجة فشل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وفي مؤتمر صحافي من بيروت، صرّح براك: “نتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة”، مضيفًا: “يجب محاسبة الحكومة السورية”.

وأضاف أن واشنطن تحرص على وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار، سواء مع إسرائيل أو غيرها من الدول.

وفي ما يتعلق بالوضع في لبنان، قال باراك إن واشنطن تسعى لمساعدة اللبنانيين على إحلال السلام، لكن الحل “بأيدي الحكومة اللبنانية”.

وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر “حزب الله” منظمة إرهابية، ولن تتحاور معه.

وأشار إلى أن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على لبنان، مؤكدًا أن لبنان جزء من الاستقرار الإقليمي.

أما بخصوص استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، فقال براك: “نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل“.

وأضاف: “لا يحق للولايات المتحدة محاولة إجبار إسرائيل على فعل أي شيء.. لا يمكن لأمريكا إلا التأثير”.

(وكالات)

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  1. يقول شرحبيل الشامي:
    يوليو 21, 2025 الساعة 12:44 م

    بدل لجم اسرائيل، وكف يد عربدتها المنتهكة لسيادة سوريا وسلامها اراضيها تلوم امريكا الحكومة السورية على التجاوزات، اي منطق هذا، اسرائيل امريكياً فوق القانون وفوق المحاسبة. هذا ظلم لن يدوم.

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