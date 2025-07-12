المبعوث الأمريكي توم براك يحذر: لبنان مهدد بالتحوّل إلى “بلاد الشام” إذا لم يتحرك ضد “حزب الله”

لندن- “القدس العربي”: حذر توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، والسفير الأمريكي لدى تركيا، من أن لبنان يواجه تهديدًا وجوديًا في حال استمرت السلطات في تجاهل قضية مخزونات “حزب الله” من الأسلحة، مشيرًا إلى أن غياب التحرك قد يدفع البلاد إلى الوقوع تحت النفوذ الإقليمي.

وقال براك في مقابلة: “لديك إسرائيل على جانب، وإيران على الجانب الآخر، والآن سوريا تتغير بسرعة كبيرة. إذا لم يتحرك لبنان، فقد يصبح بلاد الشام مرة أخرى”، في إشارة إلى الاسم التاريخي للمنطقة التي تشمل سوريا ولبنان.

وأضاف: “يقول السوريون لبنان منتجعنا الساحلي. لذا علينا أن نتحرك. وأنا أدرك مدى إحباط اللبنانيين.. وهذا الأمر يُحبطني أيضًا”.

وأشار براك إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر مستعدة لتقديم المساعدة، شريطة أن يتولى لبنان زمام المبادرة ويبدأ خطوات فعلية على الأرض.

براك: يقول السوريون لبنان منتجعنا الساحلي. لذا علينا أن نتحرك. وأنا أدرك مدى إحباط اللبنانيين

وكشف براك أن بلاده كانت قد قدّمت، في يونيو الماضي، اقتراحًا رسميًا للمسؤولين اللبنانيين، يتضمن خطة لنزع سلاح “حزب الله” وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، كشرط لتقديم مساعدات مالية تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية التي دخلت عامها السادس، وتُعد من بين الأسوأ في التاريخ الحديث.

وتربط المبادرة الأمريكية بين وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومساعدات إعادة الإعمار، وبين نزع سلاح “حزب الله” بشكل كامل في جميع أنحاء لبنان.

رد بيروت

وردًا على هذا المقترح، قدمت السلطات اللبنانية وثيقة من سبع صفحات، دعت فيها إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مزارع شبعا، وشددت على ضرورة بسط سيطرة الدولة على جميع الأسلحة، مع التعهد بتفكيك سلاح “حزب الله” في جنوب البلاد، ضمن إطار شامل يعيد التأكيد على سلطة الدولة.

(وكالات)