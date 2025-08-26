المبعوث الأمريكي: لبنان سيقدم خطة لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه

بيروت: قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس برّاك الثلاثاء إن لبنان سيقدم خطة في 31 أغسطس/ آب لإقناع جماعة حزب الله بالتخلي عن سلاحها.

وأضاف برّاك بعد لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت أن إسرائيل ستقدم اقتراحا مقابلا عندما تتسلم الخطة اللبنانية.

وقال برّاك إن الخطة التي يعدها لبنان لن تنطوي بالضرورة على عمل عسكري لإقناع حزب الله بإلقاء سلاحه.

وأضاف “لا يتحدث الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية عن حرب. إنهما يتحدثان عن كيفية إقناع حزب الله بالتخلي عن تلك الأسلحة”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حذر نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية من الدخول في مواجهة مع الجماعة المدعومة من إيران، قائلا إنه “لا حياة للبنان” إذا سعت الحكومة إلى ذلك.

وتلقت الجماعة اللبنانية ضربات موجعة بسبب الحرب مع إسرائيل العام الماضي والتي قُتل فيها كثير من قيادات الجماعة ومقاتليها.

ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية من الدولة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة.

وقال قاسم إن حزب الله وحليفته حركة أمل قررا إرجاء مظاهرات ضد خطة نزع السلاح التي تدعمها الولايات المتحدة لإتاحة مجال للحوار مع الحكومة، محذرا من أن أي احتجاجات في المستقبل قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.

وألمحت إسرائيل إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا تحرك الجيش اللبناني لنزع سلاح جماعة حزب الله، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

