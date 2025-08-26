المبعوث الأمريكي: لبنان سيقدم خطة لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه

بيروت: قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس برّاك الثلاثاء إن لبنان سيقدم خطة في 31 أغسطس/ آب لإقناع جماعة حزب الله بالتخلي عن سلاحها.
وأضاف برّاك بعد لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت أن إسرائيل ستقدم اقتراحا مقابلا عندما تتسلم الخطة اللبنانية.
وقال برّاك إن الخطة التي يعدها لبنان لن تنطوي بالضرورة على عمل عسكري لإقناع حزب الله بإلقاء سلاحه.
وأضاف “لا يتحدث الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية عن حرب. إنهما يتحدثان عن كيفية إقناع حزب الله بالتخلي عن تلك الأسلحة”.
وفي وقت سابق هذا الشهر، حذر نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية من الدخول في مواجهة مع الجماعة المدعومة من إيران، قائلا إنه “لا حياة للبنان” إذا سعت الحكومة إلى ذلك.
وتلقت الجماعة اللبنانية ضربات موجعة بسبب الحرب مع إسرائيل العام الماضي والتي قُتل فيها كثير من قيادات الجماعة ومقاتليها.
ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية من الدولة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة.
وقال قاسم إن حزب الله وحليفته حركة أمل قررا إرجاء مظاهرات ضد خطة نزع السلاح التي تدعمها الولايات المتحدة لإتاحة مجال للحوار مع الحكومة، محذرا من أن أي احتجاجات في المستقبل قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.
وألمحت إسرائيل إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا تحرك الجيش اللبناني لنزع سلاح جماعة حزب الله، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
(رويترز)
✔️ المبعوث الأمريكي باراك و الصھاينة لا يفھمون عقيدة حزب اللھ و الذي الى حد الان لن بنھزم كما يروح لھ الاعلام الصھيوني
✔️ صحبح.حزب اللھ تلقى ضربات موجعة من كيان الإحتلال فقد فيھ خبرة رجالھ من الصف الاول ، وبسب الخونة و العملاء منھم لبنانيون و اجانب ، و رغم ذلك لم بنھزم بالضربة القاضية كما كانوا يتصورون ، و الدليل دولة الإحتلال ھي التي طلبت من الدولة اللنانية وقف إطلاق النار.
✔️ الذي لا يفھمھ المبعوث الأمريكي باراك و الصھاينة ھي عقيدة المقاومة العرببة الاسلامية اللبنانية ” حزب اللھ.” لو اجتمع العالم كلھ لإجبارھ عن التخلي عن سلاحھ لا يستطيع..
الدولة اللبنانية تسير نحو التطبيع مع إسرائيل، كما هي سوريا ، ويكون بذلك الكيان لقد وفر الظروف المواتية كي يعيش بأمان في منطقة احتلها واغتصبها ، وسيمدد التطبيع من الخليج إلى المحيط، دون أن يكون للفلسطينيين اي شيء، أي سيفرض عليهم التهجير او القبول بأقلية تقتات على المساعدات وبرعاية إسرائيلة
حزب الله أمام خيارين،إما القبول بتسليم سلاحه طواعية و ترك الجيش اللبناني ليقوم بمهامه الدستورية في حماية الوطن و المواطن و إما ترك مهمة نزع سلاحه لطائرات الاف 35 و الاف 15 .
أكبر سبب للتدخلات الاجنبية في لبنان هو هذا الحزب …
وللسياسة سماسرها، في زمن القحط العربي _الإسلامي!. ولكن، من سنن الله أن :”تلك الأيام نداولها بين الناس”، و:”الأيام دول”.