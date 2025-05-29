سياسة | عربي | سوريا

المبعوث الأمريكي لسوريا يصل إلى دمشق في زيارة تاريخية

منذ ساعة واحدة

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي بالسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك في إسطنبول. 24 مايو2025

حجم الخط
1

دمشق: وصل المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك إلى مقر السفير في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية منذ إغلاق السفارة الأمريكية في 2012، بعد عام من اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

وجرى تعيين باراك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 مايو أيار. وهو أيضاً سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 29, 2025 الساعة 10:45 ص

    توماس باراك هو من أنصار ترامب بطبيعة الحال، لكن المهم كونه من أصول لبنانية أمر يدعو للأمل!

    رد

أخبار ذات صلة

مبعوث ترامب يلتقي الرئيس السوري في إسطنبول ويشيد بـ”خطوات جادة” بشأن المقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل
25 - مايو - 2025
أمريكا تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري “بشروط”
24 - مايو - 2025
من أطلق فكرة “برج ترامب” في دمشق؟.. مشروع عقاري فاخر أم أداة دبلوماسية؟
23 - مايو - 2025
بعد تصريحات فورد المثيرة حول لقاءاته مع الشرع.. وزير الخارجية السوري يرد: كانت للاطلاع على التجربة الثورية
21 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية