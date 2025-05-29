المبعوث الأمريكي لسوريا يصل إلى دمشق في زيارة تاريخية

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي بالسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك في إسطنبول. 24 مايو2025

دمشق: وصل المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك إلى مقر السفير في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية منذ إغلاق السفارة الأمريكية في 2012، بعد عام من اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

وجرى تعيين باراك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 مايو أيار. وهو أيضاً سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك يفتتحان دار سكن السفير الأمريكي بدمشق#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BnGqPd96p5 — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) May 29, 2025

(رويترز)