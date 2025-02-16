واشنطن: استمرار محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع

واشنطن: من المقرر أن تتواصل المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الجاري، وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وتشمل المرحلة الثانية من المفاوضات الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وأوضح ويتكوف أن المحادثات ستستمر في مكان غير معلن، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات هاتفية “إيجابية وبناءة للغاية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وفقا لما نقلته شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وكانت الدول الثلاث قد لعبت دور الوساطة في إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني ومن المقرر أن تكتمل بحلول أول مارس/آذار المقبل.

وبعد تصريحات ويتكوف مباشرة، أعلن مكتب نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي سيناقش المرحلة الثانية يوم الاثنين.

وأضاف أنه وجه وفدا من المفاوضين الإسرائيليين للسفر إلى القاهرة لإجراء محادثات غدا الاثنين، وبعد اجتماع المجلس، سيحصل الوفد على توجيهات بشأن المرحلة الثانية، التي تهدف إلى إنهاء القتال بشكل نهائي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن حركة حماس يجب ألا تظل القوة الحاكمة في قطاع غزة.

وتابع ماركو ربيو قائلا: “طالما ظلت (حماس) قائمة كقوة يمكنها الحكم أو الإدارة أو قوة يمكنها التهديد باستخدام العنف، يصبح السلام مستحيلا”، مشددا على أنه يجب القضاء على حماس.

وفي تصريحات، بعد لقائهما في القدس، أكد نتنياهو وروبيو مجددا على أنه يجب عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك أسلحة نووية واتهما طهران بتأجيج عدم الاستقرار.

وفي تل أبيب، جدد المتظاهرون، مساء أمس السبت، اتهام نتنياهو بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار للبقاء في السلطة، وسط ضغوط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين يريدون استمرار الحرب.

في غضون ذلك، أعلنت حركة حماس اليوم استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة المكلفين بتأمين دخول المساعدات في قصف إسرائيلي على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وقالت حماس، في بيان صحافي أوردته وكالة شهاب للأنباء على منصة إكس، إن “القصف الغادر الذي نفذته مسيرة صهيونية صباح اليوم شرق مدينة رفح واستهدف عناصر الشرطة المكلفين بتأمين دخول المساعدات مما أسفر عن استشهاد ثلاثة منهم يعد انتهاكا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت أن “هذه الجريمة وهذا الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار تضاف إلى تنكر الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق وكان آخر ذلك تصريحات الاحتلال اليوم بعدم السماح بدخول الكرفانات والآليات الثقيلة، التي كان قد التزم بها وأبلغنا بها الوسطاء نهاية الأسبوع الماضي”.

وتابعت: “يضاف إلى ما سبق تلكؤ الاحتلال في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية مما يؤكد عدم جديته في الالتزام بالاتفاق الذي تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم كما يكشف نوايا مجرم الحرب نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق وعمليات تبادل الأسرى وسعيه للعودة إلى العدوان وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة”.

(وكالات)