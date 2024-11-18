المبعوث الأمريكي يزور بيروت غدا لإجراء محادثات حول وقف لإطلاق النار

بيروت: قالت مصادر في لبنان اليوم الإثنين، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، المسؤول عن المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله“، سيتوجه إلى العاصمة اللبنانية غدا الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تقدم بيروت ردها على مقترح هدنة قدمته الولايات المتحدة.

وعادت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة إلى بؤرة التركيز، في وقت تكثف إسرائيل هجومها العسكري. وأسفرت غارات إسرائيلية على منطقتين في بيروت أمس الأحد عن مقتل ستة أشخاص بينهم مسؤول كبير في “حزب الله”.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق وسط العاصمة للمرة الأولى منذ نحو شهر.

وكانت الولايات المتحدة قدمت الأسبوع الماضي اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. ووافق “حزب الله” على تفويض بري للتفاوض.

وقال مصدر سياسي لبناني اليوم، إن المبعوث الأمريكي سيصل إلى بيروت الثلاثاء لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار. كما أورد موقع صوت لبنان الإخباري اللبناني، نبأ الزيارة نقلا عن النائب البرلماني والعضو في كتلة بري البرلمانية، قاسم هاشم.

وتقول القوى العالمية إن أي وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حربا بين “حزب الله” وإسرائيل عام 2006. وينص القرار على أن ينقل الحزب الأسلحة والمقاتلين إلى شمال نهر الليطاني على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الجنوبية.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار، مطلب إسرائيل بالاحتفاظ بحرية التصرف إذا خرق الحزب أي اتفاق، وهو المطلب الذي يرفضه لبنان.

(رويترز)