المبعوث الأممي غير بيدرسون: كل السوريين يريدون الانتقال السياسي السلمي الذي لا يقصي أحدا

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة دورية حول الوضع في سوريا تحدث فيها مبعوث الأمين العام الخاص لسوريا، غير بيدرسون، الذي أشار إلى أن السوريين بكافة توجهاتهم يسعون لبناء سوريا الحديثة لكل السوريين.

وقال: “أثناء وجودي في سوريا، التقيت بمجموعة متنوعة من الممثلين والمجموعات والأفراد من جميع أنحاء البلاد، المشاركين في مجموعة كاملة من الأنشطة السياسية والمجتمعية والدينية والتنظيمية، وقد أذهلني بشدة الاعتقاد المشترك بين جميع السوريين الذين التقيت بهم بأن نجاح التحول السياسي في سوريا أمر ضروري، وأنه لا يمكن أن يتحمل الفشل. الجميع يدركون أنه قد يكون غير كامل. لكن الكثيرين يشعرون بالقلق من عدم وجود سيادة القانون، وعدم وجود إطار دستوري أو قانوني للتعيينات وقرارات السياسة، ولا اتصال أو شفافية منهجية. أعرب البعض عن مخاوفهم من أن السلطات المؤقتة – التي تضم في الغالب تابعين لحكومة إنقاذ إدلب – تتخذ قرارات تتجاوز أسلوب السلطات المؤقتة، بما في ذلك من حيث إعادة هيكلة مؤسسات الدولة”.

وقال، في مداخلته عن طريق الفيديو من دمشق، إن جميع السوريين الذين التقيت بهم يتفهمون الالتزامات العامة للسلطات المؤقتة على مدى الشهرين الماضيين، لكنهم يريدون أن تترجم هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة. “لقد سمعت الكثيرين يؤكدون لي مدى رغبتهم في أن تكون التعيينات المؤسسية، والحكومة الانتقالية، والهيئة التشريعية المؤقتة، وعملية الحوار الوطني، وأي لجان تحضيرية، موثوقة وشاملة – بمشاركة جميع شرائح المجتمع، والتي يتم تحديدها بشكل مثالي من خلال عملية تشاور شفافة، وخريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً للمضي قدماً في الخطوات التالية – بما في ذلك العملية الدستورية ونحو انتخابات حرة ونزيهة، والعدالة الانتقالية أيضاً، كما وعد السيد الشرع نفسه”.

ورحب بالإعلان الرسمي اليوم عن إنشاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وقال إنه في اجتماعات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في سوريا، لمس بشدة الاقتناع المشترك بينهم على ضرورة نجاح الانتقال السياسي في سوريا، وأن هذا الانتقال لا يمكن أن يفشل.

وتابع بيدرسون إحاطته مؤكدا أن العديد من السوريين – رجالاً ونساءً – أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن ممارسات تمييزية تستهدف النساء، وعن زيادة الضغوط الاجتماعية تجاه معايير معينة. بطبيعة الحال، “رأينا السلطات المؤقتة تطمئن النساء بشأن حقوقهن، وفي بعض الحالات رأينا أولئك المتورطين في ممارسات تمييزية يتم اعتقالهم. لكن النساء السوريات يردن أيضاً أكثر من الحماية – يردن المشاركة الهادفة في صنع القرار أو التعيينات في المناصب الرئيسية، بناءً على مؤهلاتهن. يردن المشاركة في المؤسسات الانتقالية، بحيث يتم أخذ وجهات نظرهن في الاعتبار، بما في ذلك القضايا المتعلقة بوضع وحقوق المرأة السورية”.

وأعرب المبعوث الخاص عن قلقه الشديد إزاء استمرار الصراع في شمال شرق سوريا، على الرغم من ترحيبه بفتح قناة مباشرة بين سلطات تصريف الأعمال وقوات سوريا الديمقراطية. وقال: “أشجع بشدة الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين والسوريين على العمل معا على إيجاد حلول وسط حقيقية تمكن ترسيخ السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا. ومن الأهمية بمكان تجنب المزيد من الصراع، الذي قد يكون له آثار وخيمة على المدنيين السوريين والاستقرار والاقتصاد والانتقال والقتال ضد داعش، وربما السلام والأمن الدوليين”.

وذكر المبعوث أن من بين المخاوف الأمنية الرئيسية الأخرى التي عبر عنها السوريون بقاء العديد من الجماعات المسلحة التي تمارس الاستقلالية فيما تستمر السلطات في تعزيز وجودها – والتي يمكن أن تستغله الجهات الفاعلة الخارجية خاصة إذا سارت عملية الانتقال بشكل خاطئ وإعادة هيكلة القطاع العام التي قد تدفع مئات الآلاف إلى الحاجة، فضلا عن وجود داعش المستمر، ومناطق الفراغ الأمني، والتقارير عن ارتفاع معدلات الجريمة في بعض المناطق.

وحض المبعوث الخاص للأمين العام سلطات تصريف الأعمال على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب السوري من خلال إجراءات واضحة وملموسة، بشأن الانتقال وبالتعاون مع مكتبه. كما شجع المجتمع الدولي على القيام بدوره، فيما يتعلق بالعقوبات والاقتصاد والسيادة السورية وكلها ضرورية لانتقال ناجح أيضا.