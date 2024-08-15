المبعوث الأممي لليمن: أعددنا خيارات ومساراً واضحاً لتوحيد العملة والبنك المركزي

صنعاء – «القدس العربي»: أكدَّ المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أمس الخميس، أن جهوده الحالية مركزة على إحياء جهود السلام ومعالجة النزاع المستمر منذ عقد من الزمن هناك.

وبيّن أن “التصعيد الإقليمي يحدث بالتوازي مع التحديات الحقيقية والملحة داخل اليمن والتي تحتاج إلى معالجة”.

وقال :”إن معالجة النِّزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن لا يزال هو محور تركيز جهودي”.

وجاء ذلك في إحاطة مفتوحة أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن مستجدات الوضع في اليمن، وآخر تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق للسلام في اليمن.

وشدد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، مجدداً “على أهمية العمل نحو توحيد العملة ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي”.

وقال، إن مكتبه قد “أعدَّ خيارات وعرض مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف”.

وذكر غروندبرغ أن “الطرفين قد تمكنا الشهر الماضي بدعم من المملكة العربية السعودية من وقف دائرة خطيرة من التصعيد، الذي كان يؤثر سلباً في قطاعي البنوك والنقل في اليمن، ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد”.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أنه “بعد أربعة أيام في 19 آب/أغسطس، سوف نحتفل باليوم الإنساني العالمي (…) إلا أنّنا مع ذلك نواجه في اليمن حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل أنصار الله”.

ودعا غروندبرغ، أنصار الله إلى “التصرف بمسؤولية ورأفة تجاه المواطنين والمواطنات في بلدهم والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص إضافة إلى أبناء الأقليات الدينية”.

في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أنها تلقت تقريراً، الخميس، “عن رؤية متأخرة لقارب صغير على متنه أشخاص مسلحون يعملون على مقربة من سفينة شحن ساحلية صغيرة على بُعد حوالي 95 ميلاً بحرياً شمال شرق مصوع في إريتريا”.

فيما ذكرت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، إن “سفينة تجارية أبلغت عن محاولة للاقتراب منها تتضمن إطلاق نيران من أسلحة خفيفة في المياه على بُعد 92 ميلاً بحرياً شمال شرقي ميناء مصوع الإريتري في مياه البحر الأحمر المتاخمة للساحل اليمني”، وفق وكالة رويترز.