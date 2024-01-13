المبعوث الأممي لليمن يحذر من تأثير التصعيد الراهن على جهود السلام

صنعاء- “القدس العربي”: حذر المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، من تأثير التصعيد الراهن على جهود السلام والمناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين وصون التقدم المحرز في المحادثات، معربًا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة والسبت، ضربات جوية في اليمن، قالتا إنهما تستهدفان مراكز قيادة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن في البحرين الأحمر والعربي.

وجدد المبعوث الأممي، في بيان السبت، ” دعوة الأمين العام لجميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج.

وشدد “على ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخرًا في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 والمناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني”.

وأشار المبعوث “ببالغ القلق إلى تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد وإلى التأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وحث “جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، ويدعو إلى وقف التصعيد”.