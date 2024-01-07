 المبعوث الأممي لليمن يستأنف جولة جديدة بشأن السلام

عدن- “القدس العربي”:

لأول مرة منذ أعلن البيان الأممي في 23 ديسمبر/ كانون الأول بشأن التوصل إلى توافق بين الأطراف اليمنية، أجرى المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، الأحد في الرياض، أولى لقاءات جولته الجديدة، إذ استقبله رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ومعه عضو المجلس، عثمان مجلي.

وطبقا لمصادر رسمية فإن المبعوث الأممي أطلع العليمي ومجلي على “مستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن “اللقاء تطرق إلى تطورات الوضع المحلي، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام”.

كما ذكرت أن العليمي “جدد تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة والحرص على تقديم كافة التسهيلات لمبعوثها الخاص للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة في قرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216”.

وحسب مصدر يمني مطلع فإن استئناف المبعوث الأممي لقاءاته بأطراف الصراع عقب إعلانه توافقهم على مجموعة من التدابير يؤكد أن ثمة ما أعاد الجهود الأممية خطوة للوراء؛ وهو ما اضطر غروندبرغ لاستئناف لقاءاته للحصول على توافق بشأن نقاط خلاف جديدة.

ويشترط الحوثيون التوقيع على اتفاق مع الرياض قبل التوقيع على اتفاق مع الحكومة.

وكان المبعوث الأممي قد أعلن توصل الأطراف اليمنية إلى توافق بشأن وقف إطلاق النار ومجموعة من التدابير الإنسانية والاقتصادية، وغيرها مما يمثل التزامات المرحلة الأولى من اتفاق المبادئ أو اتفاق خارطة طريق السلام.