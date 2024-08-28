المبعوث الأممي يؤكد الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن

صنعاء – «القدس العربي»: أكدَّ المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أمس الأربعاء، الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن.

وشدد خلال لقائه في العاصمة العمانية مسقط، كبير مفاوضي جماعة “أنصار الله”(الحوثيون)، محمد عبدالسلام، على أهمية وضع مصالح اليمنيين في المقدمة ودعا إلى حوار بناء. واختتم غروندبرغ، الأربعاء، زيارة إلى مسقط، عقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين.

وأعرب خلال اجتماعاته، وفق بيان صادر عن مكتبه، عن تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وجدد غروندبرغ، الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.