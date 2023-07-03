المبعوث الروسي: ما من سبب يدفع موسكو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

موسكو: نقلت صحيفة إزفيستيا الروسية الاثنين عن جينادي جاتيلوف المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف قوله إنه لا يوجد سبب للإبقاء على “الوضع الراهن” لاتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الذي ينتهي أجله في 18 يوليو/ تموز.

وقال جاتيلوف في مقابلة مع الصحيفة إن الشروط التي طالبت بها روسيا لتمديد الاتفاق “معطلة”. وتضمنت هذه الشروط، من بين أمور أخرى، إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام الدفع المصرفي سويفت.

وقال جاتيلوف لصحيفة إزفيستيا “مددت روسيا الاتفاق مرات على أمل إجراء تغييرات إيجابية… لكن ما نراه الآن لا يمنحنا أسبابا للموافقة على الحفاظ على الوضع الراهن”.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز 2022 لإبرام الاتفاق للحيلولة دون منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بالتصدير الآمن عبر موانئ البحر الأسود للحبوب الأوكرانية التي حاصرها الغزو الروسي.

(رويترز)