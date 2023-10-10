المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة لـ”القدس العربي”: موقفنا غير منحاز ونعامل الطرفين بطريقة عادلة ومتساوية

نيويورك – “القدس العربي”: – دارت أسئلة الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في معظمها حول التطورات في غزة، وخاصة عمليات القصف الجماعي والضحايا من المدنيين. وسألت “القدس العربي”، نائب المتحدث الرسمي، فرحان حق، ما إذا كان ما تقوم به إسرائيل من قطع المياه والكهرباء والغذاء ضد مليونين وثلاثمئة ألف إنسان يصنف عقوبات جماعية ترقى لمستوى “جريمة حرب”.

قال المتحدث الرسمي “أود فقط أن أحيلك إلى بيان مطول أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم وما جاء فيه. لقد أوضحنا تماما أننا نقف ضد جميع أشكال العقاب الجماعي”.

حق: من المهم أننا نريد أن نرى أن هناك إمكانية وصول مفتوحة إلى غزة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية وغيرها من الأمور

وتابعت “القدس العربي” حول غياب مصطلح الإدانة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فقد استشهد لغاية الآن 140 طفلاً و120 امرأة. “لقد رأيتم مستوى الدمار الذي لحق بالمباني والمستشفيات والمدارس والمساجد، ولم تستخدم كلمة إدانة ولو مرة واحدة. هم فقط يتحدثون عن القلق، بما في ذلك تصريح فيرجينيا غامبا، التي تحدثت أيضًا عن قلقها بشأن الأطفال واليونيسف والأونروا. ولم يستخدم أي منهم كلمة إدانة. وهذه الكلمة استخدمت فقط ضد الفلسطينيين. هل هناك معاملة عادلة للجانبين ؟ لماذا كلمة إدانة مفقودة؟”، فأجاب حق “نعم. أعتقد أن هناك معاملة عادلة. لقد أوضحنا تمامًا مخاوفنا البالغة ونريد التأكد من عدم تعرض أي شخص مدني على أي من جانبي هذا الصراع للأذى، ونريد التأكد من إنقاذهم جميعًا، وسنواصل القيام بذلك”.

وحول قصف معبر رفح وإغلاقه قال فرحان حق: “نحن على علم بهذه التقارير. ومن الواضح أنه من المهم أننا نريد أن نرى أن هناك إمكانية وصول مفتوحة إلى غزة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية وغيرها من الأمور. وأود فقط أن أحيلكم إلى ما قاله لكم الأمين العام بالأمس بشأن ذلك وما صرح به المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك حيث أوضح أن فرض الحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة. محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

تورك: فرض الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الإنساني الدولي

وقد تلا فرحان حق بيانا صادرا عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي وجه نداءً عاجلاً اإلى جميع الدول ذات النفوذ لاتخاذ خطوات لنزع فتيل وضع “برميل البارود” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف. وقال “إنه يجب على جميع الأطراف أن توقف فوراً الهجمات التي تستهدف المدنيين والهجمات التي من المتوقع أن تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير متناسب أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية”.

ودعا المفوض السامي الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين تم أسرهم وما زالوا محتجزين. وأضاف أن فرض الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

من جهتها صرحت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم أن السلطات الإسرائيلية قطعت إمدادات المياه عن غزة، مما أدى إلى تقليص توفر المياه الصالحة للشرب، وهو أمر نادر بالفعل. ووفقاً للحصار الكامل الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على غزة، فقد تم أيضاً قطع سبل الوصول إلى الكهرباء والغذاء والوقود، مما يؤدي حتماً إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. وقالت لا يحصل الفلسطينيون في غزة الآن على الكهرباء إلا لمدة 3-4 ساعات فقط في اليوم. وأشارت إلى أن ذلك يعيق قدرة المرافق الصحية على العمل وعلاج المصابين.

وقالت إن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة يعملون على تلبية الاحتياجات الملحة، ولا سيما المأوى، في ظروف خطيرة. ومع ذلك، فقد تم أيضًا قطع إمكانية وصول موظفي الإغاثة الإنسانية والإمدادات إلى غزة، كما أن شدة الأعمال العدائية تحد من قدرة الموظفين على إيصال المساعدات.

وتكتظ المستشفيات في غزة بعدد كبير من الضحايا، كما أن الإمدادات الطبية على وشك النفاد. سيارات الإسعاف تنفد من الوقود. علاوة على ذلك، تأثرت مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها بالهجمات: منذ بدء الأعمال العدائية، تعرضت ثمانية مرافق للرعاية الصحية في غزة لأضرار بالغة.