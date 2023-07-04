المتحدث باسم الأمم المتحدة يتهرب من إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها- (فيديو)

نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”- تهرب فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمره الصحافي اليومي من الإجابة عن أسئلة “القدس العربي” والعديد من الوسائل الإعلامية من بينها الجزيرة و الأسوشيتد برس والتلفزيون الصيني حول عدم استخدام مصطلح “إدانة العملية” التي تقوم بها إسرائيل في مدينة جنين ومخيمها حيث سقط أكثر من عشرة شهداء و50 جريحا لغاية موعد المؤتمر الصحافي.

فرحان حق: ما يحدث في جنين يؤكد ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ودعا نائب المتحدث الرسمي في بيان قرأه على لسان الأمين العام على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن ما حدث اليوم (الإثنين) في جنين يؤكد على ضرورة الالتزام بذلك، كما دعا إسرائيل إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في أي عملية عسكرية تقوم بها.

وقال حق رداً على سؤال “القدس العربي” عن سبب عدم إدانة استهداف أحد المستشفيات وعمارة سكنية واستهداف المخيم المكتظ بالسكان بطائرات مسيرة إن “الأمم المتحدة تقوم بتقييم الوضع على الأرض لترى حجم الاحتياجات الإنسانية، وحول استخدام إسرائيل للطائرات بدون طيار واستهداف مناطق مدنية، فلطالما قلنا إن من غير المقبول أن تكون هناك هجمات مسلحة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية…على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.

وأكد حق أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على تواصل مستمر مع جميع الأطراف. ولفت حق الانتباه إلى تصريحات وينسلاند التي أدلى بها في وقت سابق من اليوم.

وكان وينسلاند قد صرح في بيان مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر قائلا إن ” التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوترات المتصاعدة. قتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم نشطاء، وأصيب آخرون بنيران قوات الامن الإسرائيلية خلال عملية عسكرية إسرائيلية”.

وينسلاند: التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة خطير للغاية

وأضاف وينسلاند: “تأتي العملية بعد أشهر من التوتر المتزايد الذي يذكرنا مرة أخرى بالوضع المتقلب للغاية والذي لا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. يجب على الجميع ضمان حماية السكان المدنيين”.

وأكد وينسلاند في بيانه على أنه على تواصل مباشر مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الموقف بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى جنين.

وردا على سؤال متابعة لـ”القدس العربي” حول تجنب استخدام كلمة “إدانة” لاستخدام القوة المفرطة ، واستخدام الطائرات بدون طيار ، مع مهاجمة المستشفيات، بينما لم يتردد تور وينسلاند لثانية واحدة عندما هاجم الفلسطينيون المستوطنين في استخدام كلمة “إدانة بشدة”. هل هناك عدالة في ذلك”؟ قال حق: ” قبل أسبوع ونصف، خرجنا ببيان يدين العنف الذي وقع من قبل الجماعات الإرهابية الفلسطينية ومن المستوطنين. انظر إلى البيان الذي خرجنا به”.

وتابعت “القدس العربي”: “غدا تحتفل الولايات المتحدة باستقلالها. إنهم يحتفلون بهزيمة الهيمنة الاستعمارية والأجنبية. كل دولة في العالم تحتفل بذلك. ما عدا شعب واحد، الشعب الفلسطيني. نضالهم ضد الهيمنة الأجنبية والاحتلال الأجنبي يوصف بالإرهاب. هل هناك ازدواجية في المعايير أكثر من هذا”؟ فأجاب نائب المتحدث الرسمي: “أرى ذلك كتعليق تحريري أكثر منه سؤال، علاوة على ذلك، ليس الأمر ببساطة أنهم ليسوا الأشخاص الوحيدين في العالم الذين يعيشون تحت الاحتلال”.

وتساءلت “القدس العربي” :” هناك هجمات استهدفت أحد المستشفيات هذا الصباح. كما قصفت ودمرت أحد المباني السكنية، وتم حفر جميع الطرق بالكامل بواسطة الجرافات الإسرائيلية، وآلاف الأشخاص في حصار، كما تمنع إسرائيل سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى الذين بلغ عددهم 50 وربما أكثر، 10 منهم في حالة حرجة. واللغة الوحيدة التي نسمعها هي خفض التصعيد، “هل هذه حالة فاضحة من العدوان والاستخدام المفرط للقوة أم لا”، ليجيب نائب المتحدث الرسمي “نحن بالتأكيد نريد من جميع الأطراف تجنب أي استخدام مفرط للقوة، وهذا يشمل مطالبتهم بتجنب أي هجمات على المستشفيات، مثل ما ذكرت، وعلى البنية التحتية المدنية. لذلك سوف نستمر في القيام بذلك”.

وردا على سؤال آخر لـ”الجزيرة الانكليزية” حول الوضع في جنين، حيث دعا الأمين العام وممثله، السيد وينسلاند إلى وقف التصعيد منذ فترة طويلة. وما يحدث الآن العكس تماما. أمامك تصعيد كبير وتوغل من قبل إسرائيل. “هل يدين الأمين العام ذلك العمل؟”.

حق: من غير المقبول أن تكون هناك هجمات مسلحة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، يتعين على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

أجاب حق: “في هذه المرحلة ، نقوم بتقييم الوضع على الأرض. لقد تحدث الأمين العام عن العنف في جنين والضفة الغربية في بيان أصدرناه الأسبوع الماضي على ما أعتقد ، وأود فقط أن أحيلكم إلى المشاعر الواردة في هذا البيان، والتي تنعكس مرة أخرى اليوم. من الواضح جدًا أنه قال إن هناك حاجة لتجنب المزيد من التصعيد وما يحدث اليوم يوضح ما كان يقصده الأمين العام بالضبط”.

ومتابعة للسؤال: “إسرائيل نفذت 15 هجومًا بطائرات بدون طيار من الجو. هل هذا استخدام مقبول للقوة من قبل إسرائيل؟”، قال حق: “لقد قلنا دائمًا إنه من غير المقبول أن تكون هناك هجمات مسلحة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وهذا هو الحال. يتعين على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.

وسألت “القدس العربي” “تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن الجماعات الإرهابية تستخدم جنين كمركز إرهابي. لهذا السبب بدأوا هذه العملية. هذا هو السبب الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية لوسائل الإعلام. عندما ترى هجمات الطائرات بدون طيار على المنطقة السكنية ، هل تعتقد أنها عملية لمكافحة الإرهاب؟”. فرد المتحدث الرسمي: “حسنًا ، مرة أخرى ، كما أشرت، تعتبر الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. يجب تجنبه”.

وسألت “القدس العربي” للمرة الأخيرة : “هل للفلسطينيين حق الدفاع عن النفس مثلما تقولون إن إسرائيل لديها حق الدفاع عن النفس”؟ فأجاب فرحان حق: “كل الناس لديهم حقوق ولديهم بالتأكيد الحق في حماية أنفسهم. ما نريده هو التأكد من أن جميع الأطراف تعمل على تهدئة الموقف على الأرض”.

حق: للناس الحق في الدفاع عن أنفسهم

على صعيد آخر، أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الضفة الغربية عن بالغ قلقها إزاء الآثار المترتبة على العملية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية والتي لا تزال مستمرة منذ صباح اليوم في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين المعروف بكثافته السكانية العالية. وذكرت الوكالة الأممية- في بيان- أن هذه العملية تأتي في أعقاب عملية أخرى في المخيم في 19 حزيران/يونيو أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 91 آخرين