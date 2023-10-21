المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الخيار العسكري وارد لتحرير “الرهائن” في قطاع غزة

موسكو: أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن الخيار العسكري غير مستبعد لتحرير “الرهائن المختطفين” في غزة، نتيجة لهجوم حركة “حماس” على مواقع ومستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال أدرعي، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم السبت: “هناك رهائن من جنسيات مختلفة، وهناك أيضا قتلى من 42 دولة، هناك 7 من روسيا مختطفون أو مفقودون لا يُعرف مصيرهم بعد، وهناك 21 مواطنا يحملون الجنسية الروسية قتلى، وهذه معلومات مؤكدة أصدرتها دولة إسرائيل بشكل رسمي”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “بشأن الدول التي ينتمي أكبر عدد من الرهائن إلى جنسياتها، أعتقد هناك 8 من الولايات المتحدة، و7 من ألمانيا، و7 من الأرجنتين، و10 من تايلاند، وهناك 15 قتلوا”.

وردا على عما إذا كان الخيار العسكري مطروحا لتحرير الأسرى، أوضح أدرعي: “أنا لا أستبعد أي شيء، أنا أقول إن هناك طواقم مختصة تعمل بالموضوع ولا نعلق على عملهم، وما يجب أن يبقى في الغرف المغلقة يبقى في الغرف المغلقة”.

(د ب أ)