المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ينسحب من مقابلة مع “العربية” بسبب سؤال عن حماس ويؤكد على الوحدة الوطنية ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انسحاب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة من مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، بعد أن تجادل مع محاوره الذي بدا للمسؤول الفلسطيني أنه يصر على سؤاله عن تصريحات سابقة له أدلى بها لقناة الحرة الأمريكية عن حماس، بينما كان أبو ردينة يؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي.

وسأل المذيع قائلا “استمعت إلى مقابلة لك شخصيا أستاذ نبيل أبو ردينة مع قناة “الحرة” عن أن حماس خرجت عن الشرعية عبر انقلاب وأن ما يجري بين حماس وإسرائيل لا علاقة لنا به”.

فرد أبو ردينة بالتأكيد : “كل من يطرح هذه الأسئلة الآن لا يخدم الشعب الفلسطيني، وأقول لك ليست هذه معركة فتح وحماس وليست معارك الفصائل الفلسطينية هذه معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال ومع الجيش الإسرائيلي ومع الإدارة الأمريكية وعملائها في المنطقة الذين يريدون بث الأقاويل والإشاعات والتحريض على القيادة الفلسطينية”.

وأضاف: “منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له قيادة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية في غزة وفي الضفة وفي القدس الشرقية، وأرجوك للمرة الأخيرة ألا تكرر ما تقوله الدعايات المغرضة التي تريد المس بالوحدة الوطنية الفلسطينية”.

ورغم تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بأن تصريحاته للقناة الأمريكية لم تكن خاصة وانما ضمن مؤتمر صحافي، تحدث فيه مع 20 وسيلة إعلامية، استمر المذيع في سؤاله عنها، ليقرر أبو ردينة في الأخير نزع السماعة والميكروفون وإنهاء المقابلة.

نبيل أبو ردينة ينفجر في وجه مذيع العربية

بووووووم pic.twitter.com/YNPMUL8eRA — Emad Hadi (@emadhk) November 23, 2023