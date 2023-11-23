المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ينسحب من مقابلة مع “العربية” بسبب سؤال عن حماس ويؤكد على الوحدة الوطنية ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انسحاب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة من مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، بعد أن تجادل مع محاوره الذي بدا للمسؤول الفلسطيني أنه يصر على سؤاله عن تصريحات سابقة له أدلى بها لقناة الحرة الأمريكية عن حماس، بينما كان أبو ردينة يؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي.
وسأل المذيع قائلا “استمعت إلى مقابلة لك شخصيا أستاذ نبيل أبو ردينة مع قناة “الحرة” عن أن حماس خرجت عن الشرعية عبر انقلاب وأن ما يجري بين حماس وإسرائيل لا علاقة لنا به”.
فرد أبو ردينة بالتأكيد : “كل من يطرح هذه الأسئلة الآن لا يخدم الشعب الفلسطيني، وأقول لك ليست هذه معركة فتح وحماس وليست معارك الفصائل الفلسطينية هذه معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال ومع الجيش الإسرائيلي ومع الإدارة الأمريكية وعملائها في المنطقة الذين يريدون بث الأقاويل والإشاعات والتحريض على القيادة الفلسطينية”.
وأضاف: “منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له قيادة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية في غزة وفي الضفة وفي القدس الشرقية، وأرجوك للمرة الأخيرة ألا تكرر ما تقوله الدعايات المغرضة التي تريد المس بالوحدة الوطنية الفلسطينية”.
ورغم تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بأن تصريحاته للقناة الأمريكية لم تكن خاصة وانما ضمن مؤتمر صحافي، تحدث فيه مع 20 وسيلة إعلامية، استمر المذيع في سؤاله عنها، ليقرر أبو ردينة في الأخير نزع السماعة والميكروفون وإنهاء المقابلة.
نبيل أبو ردينة ينفجر في وجه مذيع العربية
بووووووم pic.twitter.com/YNPMUL8eRA
— Emad Hadi (@emadhk) November 23, 2023
ربما الأفضل عدم الأنسحاب والتأكيد على موقف المنظمة في هذا الوقت الصعب!
لماذا هذا الالحاح على الرجل والامر الان قضية الصراع مع الكيان الصهيوني ؟!!! فقط تريدون شق الصف الفلسطيني في مرحلة حرجة
هذا الشرح الذي وقع منذ السنين بين الفصلين جعل قضيتهم تتاخر حتي أنها كادت أن تنطفئ فلماذا هذا الصراع العقيم أهناك من يستفيد منه من الجانبين وأقصد القيادات الفلسطينية؟
هناك بعض القنوات المحسوبة على العرب ، تحاول بكل الطرق تحييد القضية الفلسطينية وجعلها حكراً على الفلسطينيين في غزة والضفة وان ينسى العرب والمسلمين كلهم
المسجد الأقصى المبارك و القضية الفلسطينية
هولاء هم الخطر الداخلي لتشتيت أمتنا المسلمة .
كان من الفظل قول الحقيقة بطريقة ذكية ووجيهة وليس الانسحاب، أم أننا لانعرف كيف نجيب عندما نواجه تحديات. ياأخ قول ان حماس تعبر عن التعددية السياسية ونحن اختلفنا معها لأنالأمر فرض علينا. فكيف تجاورن اليهود ولا تتعلمون منهم. فالأحزاب الدينية سمح لها بأن تعمل في الساحة السياسية في اسرائيل ووصلت الى المشاركة في الحكم، بينما في الدول العربية فان الأحزاب السياسية تشيطن بل وتبادى عن آخرها ويسود الرأي الواحد لدرجة القمع وكأن أوطاننا حكر على البعض وحرام على البعض الآخر. وفي النهاية نحرم من التنوع الفكري والثقافي وحرية الرأي والتعبير والنتيجة الأحادية الفكرية وكأننا أمام “وحدانية الله” عز وجل. ماهكذا تورد الابل يا ابو اردينة. تحرروا من وصاية أسيادكم وخذوا من اليهود حكمتهم ودهائهم واندمجا مع الغرب وغير الغرب مع الاحتفاظ بشخصيتكم وهويتكم وثقافتكم وقيمكم السامية.
لقد قرأنا في كتابات القرون الوسطى أن الملوك والحكام هم ظل الله في أرضه وأنهم لايخطؤون وأنهم لايسألون عما يفعلون وغيرهم (الرعاع) يسألون. هذا المنطق لايزال قائما اليوم بل وتمأسس من خلال الأنظمة القمعية والاستبدادية. كنا نعيب هذه الطروحات ونعتفقد أن من ينادي بها أو يؤمن بها غير عاقل وغير واع. اليوم بات أصحاب هذا الطرح يفتخرون بهذه الطروحات الفجة ووالسيئة بل ويجاهرون بها علانية في بعض الأنظمة العربية. فما الذي يجري عندنا ومالذي يجري عند غيرنا. ألم يفهم بعد هؤلاء البشر أن سر تقدم الغرب ونهظته حدثت عندما تخلصوا من السلطة البابوية من جهة وعقلنة(دمقرطة) السلطة المدنية من جهة ثانية واحترام التعد الفكري وتنوعه من جهة ثالثة. تلك هي الأسلحة الناعمة للتطور ومحاربة التخلف والتسلطية. ألا نستطيع نحن اليوم الاستفادة من هذه التجربة الناجحة واختصار الزمن أم أن على رؤسنا الطير؟
المديع يريد صب الزيت و اشعالها بين الفلسطينيين…………………………….