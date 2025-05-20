المتحدث باسم الكرملين: لا يمكن تحديد موعد نهائي لمذكرة بشأن أوكرانيا

موسكو: نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن وضع موسكو وكييف نصّا موحدا لمذكرة بشأن عملية سلام ووقف لإطلاق النار سيكون عملية معقدة، مشيرا إلى صعوبة تحديد موعد نهائي لهذه العملية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله للصحافيين “لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن يكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، ولكن، بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل”.

وقال المتحدث باسم الكرملين “ستتم صياغة المسودات من قبل الجانبين الروسي والأوكراني، وسيتم تبادل مسودات الوثائق هذه، وبعد ذلك ستُجرى اتصالات معقدة لوضع نص واحد”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى اتصالات هاتفية أمس الإثنين مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا في محاولة لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وقال ترامب إن روسيا وأوكرانيا ستبدأ على الفور مفاوضات وقف إطلاق النار. وقال بوتين إن روسيا “مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني على مذكرة بشأن اتفاق سلام محتمل في المستقبل”.

(رويترز)