المتطرف بن غفير يدعو إلى “سحق غزة بكل قوة”

القدس: دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى “سحق غزة بكل قوة”، وذلك عقب استئناف الهجمات على القطاع بعد انتهاء الهدنة المؤقتة صباح اليوم الجمعة.

كما دعا زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في تغريدة على منصة “إكس”، إلى “احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل”.

وأضاف: “من أجل الأطفال الذين لم يعودوا بعد، ومن أجل القتلى الذين لن يعودوا بعد الآن، وحتى لا تعود أهوال 7 أكتوبر/ تشرين الأول أبدا، يجب أن نعود ونسحق غزة بكل ما أوتينا من قوة، وأن ندمر حماس وأن نعود إلى قطاع غزة، بلا تنازلات، بلا صفقات”.

وانتهت صباح الجمعة، هدنة مؤقتة بين “حماس” وإسرائيل أنجزت بوساطة قطرية مصرية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الإذاعة الرسمية الفلسطينية، استشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم.

(الأناضول)