سياسة | عربي | فلسطين

المتطرف بن غفير يريد اعتقال أسرى حماس في قبو تحت الأرض

8 - ديسمبر - 2023

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غزة- تل أبيب: أعرب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن رغبته في احتجاز أسرى حركة حماس في قبو بأحد السجون الإسرائيلية.

وكتب بن غفير مساء أمس الخميس على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “إنهم لا يستحقون أي شعاع من أشعة الشمس، بينما يقبع مختطفونا في أنفاق الجحيم”.

وكان الوزير المتطرف قد أصدر تعليماته إلى مصلحة السجون بإعادة فتح قبو بسجن في الرملة، بالقرب من تل أبيب، لم يتم استخدامه في السنوات الأخيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا القبو يتسع لنحو 100 شخص.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 1:30 م

    ههه فليفعلها هذا القرد الحقير إن استطاع مواجهة أسود فلسطين الذين سيكسرون خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸😕👍

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 1:34 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، هذا القرد الحقير لو جردوه من سلاحه لتحول إلى فأر صغير أمام أحرار فلسطين الكتائب والقسام و السرايا والعرين 🇵🇸😂👶🐒

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