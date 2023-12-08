المتطرف بن غفير يريد اعتقال أسرى حماس في قبو تحت الأرض

غزة- تل أبيب: أعرب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن رغبته في احتجاز أسرى حركة حماس في قبو بأحد السجون الإسرائيلية.

وكتب بن غفير مساء أمس الخميس على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “إنهم لا يستحقون أي شعاع من أشعة الشمس، بينما يقبع مختطفونا في أنفاق الجحيم”.

وكان الوزير المتطرف قد أصدر تعليماته إلى مصلحة السجون بإعادة فتح قبو بسجن في الرملة، بالقرب من تل أبيب، لم يتم استخدامه في السنوات الأخيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا القبو يتسع لنحو 100 شخص.

(د ب أ)