المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

القدس- رام الله: أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قاد اليوم الخميس، “اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام عيد الأنوار (الحانوكاة) العبري”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “عشرات المستعمرين بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته”.

وكتب بن غفير في منشور على منصة إكس الخميس، “ذهبت إلى محرابنا للصلاة من أجل جنودنا ومن أجل العودة السريعة لكل الرهائن ومن أجل النصر الكامل بمساعدة الرب” على حد تعبيره.

“بن غفير” يقتحم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال في ما يسمى “عيد الأنوار” العبري. pic.twitter.com/UMi59jGBUi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 26, 2024

وأوضحت المصادر أن “الاحتلال نشر وحدة خاصة في باحات الأقصى لتأمين الاقتحام، ومنع المصلين من الدخول تزامنا مع اقتحام بن غفير”.

وأشارت إلى أن “شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين لساحات الحرم”.

ووفق الوكالة “دعت جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد الحانوكاة اليهودي في 25 من الشهر الجاري”.

مجموعات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك بحماية الاحتلال ويؤدون طقوساً تلمودية. pic.twitter.com/ZYatj29tVM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 26, 2024

فلسطين تندد باقتحام بن غفير المسجد الأقصى: استفزاز غير مسبوق

من جانبها، نددت فلسطين، الخميس، باقتحام بن غفير، المسجد الأقصى وأداء طقوس دينية، واعتبرته استفزازا غير مسبوق لملايين الفلسطينيين والمسلمين.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارتي الخارجية والأوقاف، وحركة “حماس”، تعليقا على الاقتحام الرابع من نوعه الذي يقدم عليه بن غفير في الأقصى منذ توليه منصبه قبل عامين.

وأدانت الخارجية في بيان “اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في ظل دعوات تحريضية متصاعدة لتوسيع الاقتحامات للمسجد”، و”تصريحاته بشأن قيامه بأداء طقوس تلمودية داخل المسجد”.

وعدّت الخارجية الاقتحام وأداء طقوس دينية “استفزازًا غير مسبوق لملايين الفلسطينيين والمسلمين”.

وحذرت من “مخاطر مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وكذلك تصعيد إجراءاته لتهويد الأقصى كما يحصل في الحرم الإبراهيمي الشريف”، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاقتحامات وتحمل مسؤولياته لحماية الأماكن المقدسة.

بدورها، نددت وزارة الأوقاف الفلسطينية بالاقتحام، واعتبرت أنها “خطوة تضرب بعرض الحائط مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وليس في فلسطين وحدها”.

وقالت في بيان إن “اقتحام بن غفير يأتي ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة للأقصى، حيث ينفذون السجود الملحمي، بالإضافة إلى أدائهم صلوات تلمودية داخله احتفالاً بما يسمى عيد الحانوكاه، مع إدخالهم أدوات الصلاة بشكل دائم”.

الأردن: اقتحام بن غفير المسجد الأقصى استفزاز مرفوض ومدان

في السياق، أدان الأردن، الخميس، اقتحام بن غفير، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية وسط حراسة مشددة، معتبراً ذلك “خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة”.

وفي بيان، أدانت وزارة الخارجية “إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، صباح اليوم على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

وعدت الخارجية الاقتحام “خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة وانتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس المحتلة”.

وأكدت الخارجية على “رفض المملكة المطلق وإدانتها قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته”، مشيرة إلى أن ذلك “خرق فاضح للقانون الدولي، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني”.

وشددت على أن “لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وبينت أن “استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً دولياً واضحاً يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام حرمتها”.

وأردفت بأنه يتطلب من المجتمع الدولي أن “يوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً في ظل استمرار إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وجددت الخارجية الأردنية على “أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً (الدونم ألف متر مربع) هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، لافتة إلى أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، صباح اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة وانتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/… pic.twitter.com/Pquys8pyHE — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 26, 2024

وتزامن الاقتحام مع اليوم الأول من عيد الأنوار اليهودي “الحانوكاه” الذي يستمر حتى الأسبوع المقبل، ويشهد عادة اقتحامات واسعة من قبل مستوطنين للمسجد.

فيما زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان نقلته إذاعة جيش الاحتلال، أن “لا تغيير على الوضع القائم” في المسجد الأقصى.

والوضع القائم هو الوضع الذي ساد قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967 وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي المسؤولة الحصرية عن إدارة شؤون المسجد والصلاة في المسجد هي للمسلمين وحدهم.

ولكن منذ العام 2003 سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب منذ ذلك الحين بوقف الاقتحامات باعتبارها انتهاك للوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، باتت الشرطة الإسرائيلية تغض الطرف عن انتهاكات المستوطنين خلال اقتحاماتهم الأقصى.

وبعد أن كانت الشرطة تمنع المستوطنين من أداء طقوس تلمودية وصلوات خلال اقتحاماتهم، باتت تسمح لهم بصلوات علنية يوثقها المستوطنون بمقاطع فيديو ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

(وكالات)