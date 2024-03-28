متظاهرون يقتحمون أكبر حفل جمع تبرعات لبايدن في نيويورك احتجاجاً على دعمه حرب إسرائيل على غزة- (صور وفيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: شارك المئات من المتظاهرين في اقتحام أكبر حدث لجمع التبرعات للرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، في قاعة موسيقى راديو سيتي في مدينة نيويورك.

وقاد الحراك مجموعة من حملة “التخلي عن بايدن”، التي تشكلت للاحتجاج على “إحجام بايدن عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

وقالت الحملة إن الاحتجاج هو “دعوة حاسمة للعمل” لوقف الحرب في غزة.

وتجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك في الثاني من أبريل/نيسان، ودعت المجموعة الناخبين أيضًا إلى ترك ورقة التصويت فارغة.

وقالت المجموعة في بيانها: “إن ترك بطاقة الاقتراع فارغة يهدف إلى الاحتجاج على بايدن، مما ينذر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية العامة المقررة في الخامس من نوفمبر”.

ونظم بايدن حدث جمع التبرعات في راديو سيتي مع الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون.

وأفادت شبكة “إن بي سي نيويورك” أن إدارة شرطة نيويورك أغلقت عدة شوارع وستحد من حركة المشاة بالقرب من الحدث .

وسيشارك الرئيسان الحالي والسابق في لجنة يديرها ستيفن كولبير، وستستضيف ميندي كالينج مجموعة من العروض الموسيقية لفنانين من بينهم كوين لطيفة، وليزو، وبن بلات، وسينثيا إريفو، وليا ميشيل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس .

وقال مصعب سعدية، الرئيس المشارك لحركة “التخلي عن بايدن” في نيويورك: “بينما يحاول الرؤساء بايدن وأوباما وكلينتون التذمر وتناول العشاء مع المانحين في مدينة نيويورك، خرج سكان نيويورك من جميع الأنواع للتعبير عن رفضهم الكامل لجو الإبادة الجماعية”.

وأضاف “بالوضع الحالي ، لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يساعد رئيسنا ويحرض على الإبادة الجماعية في غزة. إن الحركة للتخلي عن بايدن بدأت للتو “.

ويدفع بعض التقدميين الناخبين الأساسيين إلى الإدلاء بأصواتهم لصالح “غير ملتزم” بدلاً من بايدن لإرسال رسالة إلى الرئيس حول إحباطهم من تصرفاته فيما يتعلق بدعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

واختار أكثر من 45 ألف ناخب ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية في ولاية مينيسوتا “غير ملتزمين” في بطاقات اقتراعهم التمهيدية هذا العام. وفعل أكثر من 100 ألف شخص في ميشيغان الشيء نفسه.