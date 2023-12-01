المتظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن- (صور)

واشنطن- “القدس العربي”: تجمع العشرات من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن للتعبير عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الدموي على غزة.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات “الحرية لفلسطين”.

وفي سياق متصل، دعم اتحاد عمال السيارات المتحدين وقفا طويل الأمد لإطلاق النار في غزة، الجمعة، ليصبح أكبر اتحاد في الولايات المتحدة يفعل ذلك.

وقال براندون مانسيلا، المدير الإقليمي لاتحاد UAW، أمام البيت الأبيض، إلى جانب العديد من المتظاهرين :” ندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في إسرائيل وفلسطين حتى نتمكن من العمل على بناء سلام دائم، وبناء العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع عالمي من التضامن”.

وقد دعم بالفعل اتحاد عمال البريد الأمريكي والعديد من المنظمات العمالية الأصغر وقف إطلاق النار، وهو جهد يوضح الكثير من الانقسامات في صفوف الديمقراطيين وضغط على إدارة بايدن.

ودعت مجموعة متزايدة من الديمقراطيين إدارة بايدن إلى الضغط من أجل وقف طويل الأمد لإطلاق النار في الصراع، مشيرة إلى تزايد الضحايا المدنيين في غزة ولكن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك.