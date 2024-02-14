المتقاعدون في تونس يحتجون ضد ضعف الرواتب- (فيديو)

تونس: نفذ متقاعدون في تونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية وسط العاصمة ضد ضعف الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية.

ويطالب المحتجون، الذين احتشدوا أمام مبنى المسرح بشارع الحبيب بورقيبة، بزيادات في الرواتب وضمان الحد الأدنى للأجور للآلاف من المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن حوالي 150 يورو، وهو الأجر الأدنى المضمون في تونس.

ويبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في الصناديق الاجتماعية حوالي مليون و200 ألف.

ويقول اتحاد المتقاعدين التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، إن أكثر من 400 ألف متقاعد يتلقون رواتب أقل من الأجر الأدنى المضمون.

ويشكو المحتجون من تدني الخدمات الصحية ونقص في الأدوية للأمراض المزمنة وغلاء المعيشة.

وارتفعت نسبة التضخم في تونس مستويات قياسية، وبلغت في المتوسط في كامل 2023 مستوى 9.3% وفق المعهد الوطني للإحصاء، مقابل 8.3% في 2022.

(د ب أ)