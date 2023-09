المتنبئ الهولندي يثير الجدل مرة أخرى بتوقعاته حول زلزال المغرب- (تغريدة)

“القدس العربي”: أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس مرة أخرى الجدل بتوقعاته لوقوع زلزال قوي، حيث أشار في تنبؤاته إلى أنه كان هناك تحذير مسبق بعدة أيام لحدوث زلزال بقوة تتراوح بين 6.0 إلى 7.0 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من المغرب وهذا ليس عبثاً بحسب ما نشر عبر حساباته الشخصية.

وقبل أيام نشر الباحث والمطور الهولندي كما يعرف عن نفسه، يومي 4 و6 أيلول الجاري مخطط التقلبات الذي يشير إلى المنطقة الواقعة غرب البرتغال وهو تقريبي، معتقدا أن إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب إضافي أيضًا استعدادا لحدوث زلزال.

A few days ago a fluctuations chart was published marking the region west of #Portugal , which is an approximation. I guess #Spain and #Italy should also be on extra alert. See my earlier post about critical planetary geometry on 4 and 6 #September . pic.twitter.com/G18tAVDvJ9

وأوضح أنه تم تحديد المنطقة منذ 9 أيام (30 آب/ أغسطس) بسبب التقلبات الجوية الواضحة، مؤكدا أنه شدد على المنطقة في أحدث التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين، منوها إلى أنه يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي مؤشرًا مهمًا لتوقع حدوث الهزات الأرضية والزلازل.

The area was marked 9 days ago (30 Aug) due to an obvious atmospheric fluctuation. I emphasized the region in the latest forecast and also in a tweet two days ago. The planets and our atmosphere can be a significant indicator. Hopefully there will be no casualties. https://t.co/7ALE82Y1Tj

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 8, 2023