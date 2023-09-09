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المتنبئ الهولندي يثير الجدل مرة أخرى بتوقعاته حول زلزال المغرب- (تغريدة)

منذ 41 دقيقة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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“القدس العربي”: أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس مرة أخرى الجدل بتوقعاته لوقوع زلزال قوي، حيث أشار في تنبؤاته إلى أنه كان هناك تحذير مسبق بعدة أيام لحدوث زلزال بقوة تتراوح بين 6.0 إلى 7.0 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من المغرب وهذا ليس عبثاً بحسب ما نشر عبر حساباته الشخصية.

وقبل أيام نشر الباحث والمطور الهولندي كما يعرف عن نفسه، يومي 4 و6 أيلول الجاري مخطط التقلبات الذي يشير إلى المنطقة الواقعة غرب البرتغال وهو تقريبي، معتقدا أن إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب إضافي أيضًا استعدادا لحدوث زلزال.

وأوضح أنه تم تحديد المنطقة منذ 9 أيام (30 آب/ أغسطس) بسبب التقلبات الجوية الواضحة، مؤكدا أنه شدد على المنطقة في أحدث التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين، منوها إلى أنه يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي مؤشرًا مهمًا لتوقع حدوث الهزات الأرضية والزلازل.

وتعرضت المغرب في وقت مبكر من فجر السبت 9 أيلول، لزلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، أودى بحياة 296 شخصا وإصابة 153 آخرين.

وذكر رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.

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