سياسة | دولي | الولايات المتحدة

المتهم بطعن سلمان رشدي يرفض تقديم إفادته

20 - فبراير - 2025

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مايفيل  (نيويورك): رفض المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في 2022 تقديم إفادته للدفاع عن نفسه اليوم الخميس، بينما أنهى محامو الدفاع تقديم دفوعهم دون استدعاء أي شهود.

وقال هادي مطر (27 عاما) المقيم في نيوجرسي لدى سؤال قاضي محكمة تشاتاكوا له عما إذا كان يرغب في التوجه إلى المنصة: “كلا، لا أرغب”.

واستدعى ممثلو الادعاء في وقت سابق من اليوم الخميس طبيبا شرعيا كشاهد أخير، لينهي الأيام السبعة التي تم سماع الشهادات فيها، بما في ذلك من رشدي نفسه.

وتتم محاكمة مطر بتهمة محاولة القتل والاعتداء في الهجوم الذي وقع قرب مؤسسة تشاتاكوا الذي أسفر عن إعطاب العين اليسرى لرشدي (77 عاما) فضلا عن إلحاق إصابات أخرى به.

(أ ب)

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