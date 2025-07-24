المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يعود إلى المحكمة ويأمل في تمثيل نفسه في القضية المرفوعة ضده

فورت بيرس: من المقرر أن يعود رجل متهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا، إلى المحكمة، اليوم الخميس، ليشرح مجددًا سبب رغبته في إقالة محاميه المعيّنين من قبل المحكمة وتمثيل نفسه.

وسبق أن قدم رايان روث هذا الطلب، في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، خلال جلسة استماع في فورت بيرس أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون.

ولم تصدر القاضية قرارًا خلال الجلسة، لكنها قالت إنها ستصدر أمرًا كتابيًا لاحقًا.

لكن الآن، من المقرر أن يعود روث، البالغ من العمر 59 عامًا، مجددًا أمام القاضية كانون، وذلك بعد يوم واحد من طلب محاميي الدفاع الفيدراليين المعيّنين من قبل المحكمة الانسحاب من القضية.

ومن المقرر أن يمثل روث للمحاكمة في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد عام من إعلان الادعاء أن عميلًا في جهاز الخدمة السرية الأمريكي أحبط محاولته إطلاق النار على ترامب أثناء لعبه للغولف.

ودفع روث ببراءته من تهم محاولة اغتيال مرشح رئاسي بارز، والاعتداء على ضابط فيدرالي، والعديد من انتهاكات استخدام الأسلحة النارية.

وأبلغت القاضية روث، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها لا تنوي تأجيل موعد بدء محاكمته في 8 سبتمبر/أيلول المقبل، حتى لو سمحت له بتمثيل نفسه بنفسه.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية بأن للمتهمين في قضايا جنائية الحق في تمثيل أنفسهم في إجراءات المحكمة، طالما أنهم قادرون على الإثبات للقاضي أهليتهم للتنازل عن حقهم في الدفاع عنهم بواسطة محامٍ.

وبالإضافة إلى التهم الفيدرالية، دفع روث أيضًا ببراءته من تهم الإرهاب والشروع في القتل الموجهة إليه من قبل الولاية.

(أ ب)