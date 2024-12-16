المجازر الدامية تتواصل.. جيش الاحتلال يهاجم مراكز الإيواء ويحرق المنازل لتوسيع النزوح القسري

غزة – “القدس العربي”:

استمرت المجازر الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة، وطالت الغارات الإسرائيلية الجديدة مراكز الإيواء، ومقابر الشهداء، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الجدد بينهم أطفال، في وقت واصلت فيه عمليات الترحيل القسري لسكان شمالي القطاع.

وميدانيا، واصلت قوات الاحتلال هجومها البري على بلدات شمال قطاع غزة لليوم الـ 437 على التوالي.

كما تعرضت أطراف بلدة جباليا وأطراف عزبة بيت حانون الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية، ومن جديد استهدف جيش الاحتلال أيضا محيط مستشفى كمال عدوان، وشن الطيران الحربي غارة جوية استهدفت محيط مدارس أبو حسين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن المخطط الرامي لإجبار من تبقى من سكان هناك على النزوح القسري، حيث تعمد خلال الساعات الـ 24 الماضية، على إجبار سكان جدد على النزوح.

واستمر الحصار المحكم على تلك المناطق، والتي يمنع الاحتلال وصول أي قوافل مساعدات سواء طبية أو غذائية لها، ولا يزال جيش الاحتلال يلاحق المواطنين شمال غزة من مركز إيواء إلى آخر، من أجل إجبارهم على النزوح القسري تجاه مدينة غزة، حيث استهدف الأحد وفجر الاثنين أربع مدارس، وقصف مناطق تواجد النازحين بالأسلحة الثقيلة.

أما في مدينة غزة، فهاجمت قوات الاحتلال بإطلاق النار الكثيف والقصف المدفعي، منطقة الصفطاوي والتوام شمال غربي المدينة، كما تعرضت أطراف حي الشيخ رضوان لهجمات مماثلة، وقالت مصادر محلية إن القصف المدفعي تواصل على حي تل الهوا جنوب المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية على أطراف الحي، وهاجمت أيضا المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية لحي الزيتون، وكذلك الأطراف الجنوبية القريبة من “محور نتساريم”.

وفي وسط القطاع، عادت قوات الاحتلال وارتكبت مجزرة جديدة، حين شنت غارة جوية على منزل في مخيم النصيرات.

وسقط عدد من الشهداء والمصابين، في قصف إسرائيلي آخر استهدف شمال المخيم، كما نقلت طفلة شهيدة سقطت جراء استهداف منزل عائلتها “أبو حجر” ليلة الأحد شمالي المخيم، فيما سقطت عدة إصابات جراء قصف مدفعي استهدف منزل عائلة الهندي غرب المخيم.

وفي المخيم شيعت جماهير من الصحافيين والمواطنين جثامين شهداء الصحافي أحمد اللوح واثنين من العاملين في جهاز الدفاع المدني، الذين قضوا مساء الاحد في غارة جوية مقصودة، استهدفت نقطة انقاذ لفرق الدفاع المدني في سوق المخيم.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استفاق السكان على مجزرة مروعة جديدة، باستهداف مركز إيواء يتبع وكالة “الأونروا”، وهي مدرسة مجاورة لمشفى ناصر الطبي، حيث أدت لاستشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وقد خرجت مواكب التشييع من المشفى، وسجل حالات انهيار لذوي الضحايا في لحظات الوداع.

وفي السياق، هاجمت قوات الاحتلال المناطق الشرقية لخان يونس، وقصفت المدفعية بلدتي خزاعة والفخاري، كما استهدفتها بالنيران الرشاشة الثقيلة.

كذلك تعرضت الأحياء الغربية وتحديدا السعودي وتل السلطان لعمليات إطلاق نار كثيف من القوات المتوغلة ومن الطيران المروحي، وسجل قيام الزوارق الحربية إطلاق النار والعديد من القذائف تجاه شاطئ بحر المدينة، رغم وجود مخيمات نازحين هناك.