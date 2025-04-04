المجازر تتواصل ضد غزة والاحتلال يوسع الهجوم البري والعوائل تصرخ: وين نروح

غزة – “القدس العربي”:

تشهد مدن غزة ورفح وخان يونس واحدة من أبشع الهجمات الدامية التي تستهدف قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث يستمر القصف الجوي مع عمليات التوغل البري الكبيرة، التي يهدف جيش الاحتلال من خلالها لاحتلال مناطق جديدة في القطاع، ودفع سكانها إلى النزوح القسري، على وقع شح المواد التموينية والطبية التي خلقها الحصار المشدد.

توسيع الهجوم البري

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 86 شهيدا و287 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى مشافيها، لافتة إلى ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 50,609 شهداء، و115,063 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

لا تزال مدينة غزة تعيش الصدمة الكبيرة، جراء المجازر الدامية التي استهدفت بالتحديد المناطق الشرقية (حيي الشجاعية والتفاح)

وميدانيا، لا تزال مدينة غزة تعيش الصدمة الكبيرة، جراء المجازر الدامية التي استهدفت بالتحديد المناطق الشرقية (حيي الشجاعية والتفاح) والتي راح ضحيتها نحو 60 شهيدا، بقصف الاحتلال مربعا سكنيا ومدرسة الأرقم، وصبيحة الجمعة تمكن أهالي الضحايا الذين انتشلوا ليلا والذين قضوا متأثرين بجراحهم من دفنهم في مقابر المدينة، فيما خيمت أجواء الحزن والحوف على السكان، بما في ذلك الذين يقيمون في الأحياء القريبة من الحدود سواء الشرقية أو الجنوبية، بعد إعلان الاحتلال توسيع مناطق الترحيل القسري للسكان، بضم أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون جنوبا، ومناطق البلدة القديمة في الوسط.

وتوغلت قوات مدرعة من جيش الاحتلال في منطقة المنطار شرق حي الشجاعية، بعد أن شنت غارات على شكل “أحزمة نارية”.

أوضاع سيئة للنازحين

إلى ذلك فقد استمر عمليات إطلاق النار من رشاشات ثقيلة والقصف المدفعي على المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة، وطالت إحدى الغارات محطة لتحلية المياه شرق حي التفاح، فيما تواصل تدفق عوائل كثيرة من الأحياء المهددة بتوسيع العملية البرية إلى مناطق أخرى تقع شمال وغرب مدينة غزة، فيما نزحت عوائل منها إلى وسط قطاع غزة قسرا، وترافق ذلك مع قصف جوي وبري عنيف، وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق أحياء الشجاعية والزيتون، وقيام طائرات مسيرة من نوع “كواد كوبتر” بإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من حي الشجاعية.

وقال رجل نازح اكتفى بذكر لقبه “أبو يزن” لـ”القدس العربي”: “كل اشي أصبح دمار”، وكان يتحدث عن الغارات التي استهدفت حي الشجاعية، وأضاف “القصف من كل مكان، وإحنا طالعين ضربوا علينا”، متحدثا عن الغارات التي قصفت منازل في الحي خلال النزوح القسري.

وفي نفس المكان قال رجل آخر كان لتوه قد وضع أمتعته التي تمكن من إخراجها من الحي خلال النزوح “هذه مش حياة، كل شوي نزوح من مكان إلى مكان، تعبنا وأطفالنا تعبوا، حرام الي بيصير فينا، وين نروح ووين العالم عنا”.

مجازر العائلات

إلى ذلك فقد استمرت المجازر الدامية التي استهدفت فيها قوات الاحتلال مدينة خان يونس جنوبا، رغم اعتبارها من ضمن المناطق الإنسانية، التي طلب الاحتلال من سكان مدينة رفح التي تتعرض لاحتلال كامل النزوح إليها.

وذكرت مصادر محلية أن عدد شهداء القصف الذي طال منزل متعدد الطبقات لعائلة العقاد في حي المنارة في المدينة ارتفع لـ 17 شهيدا، وعشرات المصابين بينهم أطفال، وكالعادة واجهت طواقم الإنقاذ والإسعاف صعوبة كبيرة في نقل وانتشال هذا العدد الكبير من الضحايا نظرا لقلة الإمكانيات.

في الموازاة، استمرت هجمات الاحتلال العنيفة على مدينة رفح، التي تخضع لهجوم بري كبير، بعد أن دفع جيش الاحتلال بمزيد من قواته المدرعة للمدينة ضمن المخطط الرامي لإقامة محور جديد يفصلها عن خان يونس يسمى “محور موراج”، حيث سمع دوي انفجارات عالية جدا من المناطق القريبة لخان يونس، يعتقد أنها ناجمة عن عمليات تفجير مبان، إضافة إلى أصوات غارات جوية عنيفة جدا، كان من بينها تلك التي استهدفت منطقة “كف موراج” وقد تلاها تصاعد أعمدة الدخان من عدة مناطق في المدينة.

وكان أغلب سكان مدينة رفح الذين عادوا إليها بعد التهدئة الأولى التي انتهت مطلع مارس، اضطروا مع بدء العملية البرية ضد المدينة إلى مغادرتها والنزوح إلى مناطق غرب خان يونس وأخرى في وسط قطاع غزة.

في وسط قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال هجماتها على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، كما هاجمت أيضا بالقصف المدفعي أطراف مخيمي البريج والمغازي الشرقية

وفي وسط قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال هجماتها على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، كما هاجمت أيضا بالقصف المدفعي أطراف مخيمي البريج والمغازي الشرقية.

وتواصل كذلك القصف المدفعي العنيف وعمليات إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة على بيت لاهيا وبيت حانون، وعلى أطراف بلدة جباليا الشرقية شمالي قطاع غزة.

وتتواصل الغارات على غزة، في ظل التدهور الخطير الذي يعاني منه السكان، جراء نقص المواد الغذائية والطبية، وقال المفوض العام لـ “الأونروا” فليب لازريني معلقا على ما يجري “ينتشر الجوع واليأس مع استخدام الغذاء والمساعدات الإغاثية كسلاح”، وأضاف في منشور على منصة “أكس”: “لقد مر أكثر من شهر على الحصار الشامل، وتستمر السلطات الإسرائيلية في منع إدخال المواد الأساسية: الغذاء والدواء والوقود”، مؤكدا أن ما يحدث “عقاب جماعي”، وأضاف “الناس يموتون من الجوع، وعادت الفوضى والنهب”، وتابع وهو يشرح أوضاع السكان مع النزوح “يشعر الناس بالإرهاق لأنهم ما زالوا محصورين في قطعة صغيرة من الأرض”، مشددتا على ضرورة السماح بدخول المساعدات ورفع الحصار.

من جهته قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الإيواء، و”الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه”، مضيفا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر “يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب”.