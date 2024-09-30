المجازر تتواصل في اليوم 360 للحرب.. غارات جديدة تطال مراكز الإيواء والعمليات الإنسانية والمنازل في غزة

غزة – “القدس العربي”:

استمرت الهجمات الدامية على قطاع غزة بذات الوتيرة المرتفعة، وقصفت قوات الاحتلال العديد من المناطق ما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا، بينهم عوائل بأكملها، بعد استهداف منازلهم بصواريخ ثقيلة أطلقتها طائرات حربية.

مجازر وسط القطاع

وفي وسط القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر عدة.

وعلى غرار الأيام الماضية، نفذت قوات الاحتلال هجمات بالمدفعية استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، حيث دوت العديد من الانفجارات في مناطق وسط القطاع، كانت ناجمة عن سقوط القذائف في مناطق زراعية هناك.

كما قام جيش الاحتلال بإطلاق قذائف دخانية في محيط شركة الكهرباء شمالي المخيم.

وسمع أيضا إطلاق زخات من الرصاص الثقيل، أطلقته قوات الاحتلال على المناطق الشمالية والغربية للمخيم.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” حلقت هي وطائرات استطلاعية بكثافة فوق تلك الأجواء، حيث قامت بإطلاق النار.

هذا وقد تعرضت المناطق الشرقية والشمالية لمخيم البريج لعمليات قصف جوي ومدفعي مماثل، كما هاجمت قوات الاحتلال الحدود الشرقية لكل من مخيم المغازي وبلدة المصدر ومدينة دير البلح.

قصف مناطق النزوح

أما في مدينة خان يونس، فتعرضت منطقة العمور في بلدة الفخاري إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أراضي المزارعين في المكان.

وجاء ذلك في وقت هاجمت فيه قوات الاحتلال أكثر من مرة البلدات الشرقية للمدينة، وسقطت قذائف مدفعية على مقربة من سكان المواطنين، الذي يعانون من ويلات الحرب وهدم المنازل التي خلفتها التوغلات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

واستمرت عملية التوغل البري التي تطال كافة مناطق مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالكثير من القذائف منطقة شمال وشرق المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منطقة المواصي غرب رفح، والتي تؤوي مئات نازحين، وتعتبر منطقة “عمليات إنسانية”.

وتعرضت أيضا مناطق تقع وسط المدينة وشرقها إلى عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، فيما جرى إطلاق نار آخر بشكل أكثر كثافة من قبل الآليات العسكرية التي تحتل “محور فيلادلفيا” الفاصل عن مصر، صوب مناطق وسط وغرب المدينة.

استهداف مراكز ايواء

وفي مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال هجماتها البرية على المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، وتحديدا على أطراف حيي الزيتون والصبرة.

وشنت الطائرات الحربية عدة غارات على أهداف تقع شرق حي الزيتون، وذلك على وقع عمليات إطلاق نار كثيف على تلك المناطق، والمناطق الواقعة جنوب الحي من قبل الطيران المروحي والآليات العسكرية.

كما قامت قوات الاحتلال بقصف مدفعي عنيف على مناطق محيطة بشارع 8 وخلف دوار دولة ومنطقة المصلبة.

وشهدت كذلك مربعات سكنية أخرى في محيط مسجد حسن البنا وشارع صلاح الدين عمليات قصف وإطلاق نار من الطائرات الحربية.

وسقطت عدة قذائف على حي الصبرة المجاور، وتحديدا المناطق الجنوبية للحي، والتي يتوغل فيها أيضا جيش الاحتلال، كما تعرضت المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة وتحديدا عند أطراف حيي تل الهوا والشيخ عجلين لهجمات مماثلة، وحسب مصادر محلية فإن الطيران المروحي استهدف عدة مرات أطراف الحي برشقات من الرصاص الحي الثقيل.

كما قامت قوات الاحتلال بقصف المناطق الشمالية لبلدة بيت لاهيا، وأطراف حي الشيخ زايد والمناطقة المحيطة به، كما تعرضت المناطق الواقعة شرق بلدة جباليا لهجمات مماثلة، هي وعدة أحياء في بلدة بين حانون.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 20 شهيدًا و108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 41,615 شهيدًا و96,359 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.